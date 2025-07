Una opa que ja és personal: BBVA i Sabadell se la juguen al límit

"Això ja és un tema d’orgull. Carlos Torres ha fet de l’opa una qüestió personal". El comentari referit al president del BBVA -que dilluns va anunciar que continua amb l’opa- es va escoltar aquest dilluns de boca d’un membre insigne del Cercle d’Economia, que acabava de viure el traspàs de poders entre Jaume Guardiola i Teresa Garcia-Milà. No és la primera vegada que persones de pes en el món econòmic assenyalen el component personal que pot acabar tenint una operació com aquesta.

Tots els actors d’aquesta història, que ja porta catorze mesos amb un seguit de girs inesperats que farien les delícies de molts guionistes de relats d'intriga, se la juguen al límit. Així estan les coses en el moment decisiu de l’opa contra el Sabadell, que ahir va fer pública la compra de la filial britànica TSB al Banc Santander.

El calendari que ve ara

Venen setmanes d’infart. Un cop el BBVA ja ha anunciat que continua endavant amb l’operació, haurà de presentar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) el full explicatiu de l’operació. La CNMV ha d’autoritzar definitivament l’opa, però això serà només un tràmit. Paloma Martín, vicepresidenta de la Comissió, ja ha explicat que es pronunciaran en brevetat. I aleshores sí, s’obrirà el període d’oferta en què s’eleva als accionistes del Sabadell la proposta detallada sobre l’adquisició.

El termini d’aquest darrer capítol és d’entre 15 i 70 dies. Fins als cinc dies finals, el BBVA pot millorar l’oferta. Els accionistes seran els qui decidiran si accepten l’intercanvi d’accions proposat pel banc basc. Joan Llonch, de l’Associació d’Accionistes Minoritaris, defensa aquest argumentari a Nació: "Des del posicionament del govern espanyol, les sinergies de l’operació són menors a les previstes i això encara fa més evident la necessitat de millora de l’oferta. Si això no es produeix, és molt difícil que els accionistes institucionals, amb els grans fons d’inversió, s’hi avinguin, i encara menys els particulars".

Una reputació en joc

Guillem López-Casasnovas, catedràtic d’Economia de la UPF, assenyala la que és una de les claus d’aquesta contesa: "La cúpula del BBVA es juga la seva reputació en aquesta operació". Torres, el president de l’entitat, considerat un estratega fred, sap el que s’hi juga. La decisió de continuar amb l’opa després de les noves condicions fixades per Carlos Cuerpo es va adoptar per unanimitat en el consell d’administració del BBVA. Però en els cercles econòmics es va especular molt sobre possibles desavinences. En tot cas, no sembla que hagi aconseguit arrossegar tot el consell d’administració sense tenir el suport dels grans fons d’inversió, amb BlackRock al davant.

L’objectiu de l’opa hostil era la fusió de les dues entitats i aquesta ara s’allunya, el que fa que les sinergies esperades -que es calculava que serien una realitat palpable en dos anys- ara poden allunyar-se amb el temps. Per allunyar tota rumorologia, Torres va deixar clar des de la trobada econòmica organitzada pel Banc Santander fa uns dies, que si l’opa no s’imposa, “no es tractaria de cap derrota”. Però el cert és que el president del BBVA ha posat tota la carn a la graella en aquesta operació.

Tanta com el Banc Sabadell. També per Josep Oliu, fill d'una nissaga íntimament vinculada a la història del banc, aquesta és una batalla existencial. Per ell pot ser la darrera gran contesa i val a dir que el repte l'ha agafat en plena forma, demostrant rapidesa de reflexos per defensar-se d'un atac agressiu contra el fortí financer vallesà. També s'ha de dir que els dos presidents en pugna han sabut mantenir la flegma en les seves trobades públiques.

López-Casasnovas: "Opa sense fusió: es veia venir"

Exconseller del Banc d’Espanya, profund coneixedor del món financer, López-Casasnovas contempla el panorama de manera descarnada. "Opa sense fusió: es veia venir. Ja fa temps que vaig preveure l’escenari que sembla ara per ara més probable, que és una opa sense fusió immediata. Les condicions de l’executiu espanyol apunten a això, a una operació amb menys sinergies i mantenint durant un temps la marca Sabadell, però ja dins del grup BBVA", manté.

El catedràtic de la Pompeu Fabra posa èmfasi en el tema del poder. Les condicions establertes pel govern espanyol garanteixen preservar la personalitat pròpia del banc vallesà durant cinc anys, però obren la porta al nomenament de nous gestors per part del BBVA: "El Banc Sabadell podrà mantenir una suposada autonomia de gestió, però els seus consellers els designarà el BBVA". López-Casasnovas subratlla també un factor gens negligible: "La probabilitat d’un govern del PP rebaixarà encara més els criteris de vigilància sobre l’operació".

La venda del TSB, un nou entrebanc per a l’opa

Què pot fer el Banc Sabadell en aquestes circumstàncies? L’entitat vallesana està disposada a vendre cara la seva pell. Dimarts, va fer pública la venda de la seva filial britànica TSB al Banc Santander per 3.100 milions d’euros, que poden ser 3.400 si es tenen en compte els beneficis estimats del TSB fins al tancament de l’operació, que està prevista per al primer trimestre del 2026. Amb el capital generat a l’operació, el banc abonarà un dividend estraordinari en efectiu de 50 cèntims per acció, el que suposarà uns 2.500 milions d’euros. Això s’afegirà als 1.300 milions que valora repartir d’acord als resultats del 2025. En total, eleva a 3.800 milions la remuneració a l'accionista dels propers 12 mesos.

Serà la junta general d’accionistes la que haurà de validar la venda i que s’ha convocat per al 6 d’agost. Això es deu a l’anomenat deure de passivitat, que impedeix un consell d’administració d’adoptar mesures que puguin entorpir una opa. El conseller delegat del Sabadell, César González-Bueno, ha assegurat que el sentit de l’operació és estratègic per al banc, però a ningú se li escapa que l’operació del TSB dona robustesa a la posició defensiva del banc vallesà.

La possibilitat que té el BBVA de millorar la seva oferta fins als darrers dies introdueix un clima d’intriga que no es desvetllarà encara. Ningú sap com acabarà aquesta història, però tot apunta que el darrer moviment del banc atacant encara no s’ha revelat.