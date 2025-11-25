L'auge d'Aliança Catalana que preveu el CEO no altera els plans del Govern

El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) dibuixa un ascens important d'Aliança Catalana, que passaria dels dos escons actuals fins als 19-20, en bona part per la caiguda de Junts, que empataria amb l'extrema dreta. Aquest escenari, però, no altera els plans del Govern, segons ha detallat aquest dimarts la portaveu, Sílvia Paneque. La recepta continua sent la mateixa: "Reforçar les polítiques progressistes, transformadores i de modernització de Catalunya, donar resposta als principals problemes dels catalans, sobretot l'habitatge, i combatre els discursos d'odi".
Paneque s'ha mostrat convençuda que les tesis de l'extrema dreta no faran forat a Catalunya. "Som una societat acollidora, que vol la cohesió social; estem convençuts que els discursos de confrontació no tenen cabuda a la societat catalana", ha afirmat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que acostuma a entrar al cos a cos amb Sílvia Orriols al Parlament, i sempre diu que el projecte d'Aliança Catalana "fracassarà". "Estem convençuts dels sentir general dels catalans", ha afirmat la portaveu. Per això, el Govern no aposta per l'"autocrítica" sinó per "aplicar polítiques".
A Palau entenen que l'ascens d'Aliança s'ha d'entendre també en clau internacional, fruit de l'onada reaccionària que afecta Europa i també Espanya. I la resposta passa per "gestió" i donar resposta als problemes de la ciutadania, començant per l'habitatge, però també per la seguretat, per evitar que en determinats barris o pobles, o en alguns sectors de la població, es pugui tenir la percepció que el Govern no actua. Mesures com la llei de barris o el pla Kanpai contra la multireincidència van en aquest sentit.
Paneque s'ha volgut agafar a la valoració ciutadana de les polítiques del Govern. En l'últim any ha pujat lleugerament, del 4,7 el novembre de 2024 fins al 4,9 sobre 10 en l'últim baròmetre. Un 63% dels catalans aprova la gestió de l'executiu d'Illa, la dada més alta dels últims anys.
No hi ha una estratègia del Govern per alimentar Aliança
L'executiu ha evitat fer valoracions polítiques sobre l'enquesta, però sí que ha negat categòricament que hi hagi una estratègia -explícita o implícita- per part del Govern o del PSC per alimentar Aliança Catalana. És una denúncia que ha fet la CUP al Parlament, perquè el creixement de l'extrema dreta independentista desgasta Junts i impossibilita una majoria independentista. "La tradició política del PSC no avalaria aquesta afirmació", ha dit Paneque, que ha insistit que els socialistes no alimentarien mai el creixement de l'extrema dreta, perquè plantegen un combat "frontal" contra aquestes tesis.