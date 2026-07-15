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CaixaBank prepara el salt als Estats Units per al 2027 amb una oficina de banca privada a Miami

Economia

  • La seu de CaixaBank a Barcelona -

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Publicat el 15 de juliol de 2026 a les 11:52

CaixaBank prepara el desembarcament als Estats Units amb la primera oficina de banca privada que se situaria a Miami a partir del 2027. El banc ja compta amb oficines de representació a Nova York però no amb sucursals operatives. L’entitat financera ha nomenat Edward O’Loghlen com a responsable de CaixaBank Wealth Management als EUA per dirigir l'operació, segons ha informat Cinco Días i ha confirmat l’ACN. La nova oficina, que s’enfocarà a l’assessorament per a grans fortunes, podria estar en funcionament el 2027.

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