CaixaBank prepara el salt als Estats Units per al 2027 amb una oficina de banca privada a Miami

CaixaBank prepara el desembarcament als Estats Units amb la primera oficina de banca privada que se situaria a Miami a partir del 2027. El banc ja compta amb oficines de representació a Nova York però no amb sucursals operatives. L’entitat financera ha nomenat Edward O’Loghlen com a responsable de CaixaBank Wealth Management als EUA per dirigir l'operació, segons ha informat Cinco Días i ha confirmat l’ACN. La nova oficina, que s’enfocarà a l’assessorament per a grans fortunes, podria estar en funcionament el 2027.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEconomia\r\nLa inflació puja al juny després de l'eliminació de la rebaixa de l'IVA a l'electricitat i el gas\r\n\r\n