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Economia

Catalunya signa més de 7.000 hipoteques a l'abril per primer cop des de 2010

  • Imatge d'un edifici en construcció per fer pisos de compra -

ARA A PORTADA

Publicat el 22 de juny de 2026 a les 10:09

El nombre d’hipoteques sobre habitatge a Catalunya va arribar a les 7.506 signatures durant l’abril, cosa que suposa un increment interanual del 18,5% que el situa com el mes d’abril amb més crèdits hipotecaris tancats des del 2010, segons dades provisionals actualitzades aquest dilluns per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’estadística encadena pujades interanuals ininterrompudes des del juny del 2024.

El capital mitjà prestat per cada hipoteca, d'acord amb les xifres esgrimides per l'INE, ascendeix a 195.060 euros l’abril, un 9,3% més que en el mateix mes de l’any passat, quan la hipoteca mitjana se situava en 178.413 euros. En conjunt, el capital prestat per aquestes hipoteques s’enfila fins als 1.464 milions d’euros, un 29,6% més que l’abril de l’any passat.

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