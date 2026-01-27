Catalunya tanca el 2025 amb un rècord d'ocupació i l'atur més baix des del 2008

Catalunya va segellar el 2025 amb xifres rècord d’ocupació a finals d’any, amb un total de 3,91 milions de persones amb feina, 57.200 més que el 2024. Des del 2008, abans de la crisi econòmica global, la taxa d'atur no baixava del 10% i enguany ha estat del 8,24% amb un repunt el desembre.
Segons les dades del quart trimestre de l’Enquesta de Població Activa (EPA), que ha publicat l’Institut Nacional d’Estadística (INE) aquest dimarts, l’indicador de desocupació ha crescut quatre dècimes en comparació amb el tancament del 2024 (7,78%) i també s’ha incrementat lleugerament respecte al darrer trimestre, quan va ser del 8,18%. Els ocupats han baixat respecte al període anterior amb 37.300 feines menys que a l’estiu, però han marcat un nou rècord per al quart trimestre, amb 3,91 milions d’empleats, 57.200 més que fa un any.
La tendència de l’atur a Catalunya és diferent de l’espanyola, ja que la taxa de desocupació estatal ha baixat mig punt interanual, situant-se per sota de la barrera del 10% per primer cop des del 2008. I és que en el conjunt de l'Estat, el nombre de desocupats va disminuir en 136.100 persones, la qual cosa suposa una reducció del 5,21% respecte al trimestre anterior, i la taxa d'atur es va situar en el 9,93%, amb 2,47 milions de desocupats.
El nombre d'ocupats a Catalunya va arribar als 3,91 milions, la qual cosa representa una caiguda del 0,94% en termes intertrimestrals i un repunt de l'1,49% si es compara amb el mateix període del 2024, amb 57.300 ocupats més que un any enrere. Els inactius van augmentar el desembre fins als 2,68 milions, respecte als 2,61 milions que hi havia al setembre.