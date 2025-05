El Banc Sabadell impulsa els beneficis un 58,6% en plena opa del BBVA

El Banc Sabadell ha aconseguit un benefici net de 489 milions d'euros durant el primer trimestre de l'any, un 58,6% més que en el mateix període de l'any passat, segons els resultats financers que ha publicat aquest matí a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Els ingressos del negoci bancari han baixat lleugerament fins als 1.560 milions d'euros (-0,7%), amb el marge d'interessos en 1.216 milions (-1,3%) i les comissions netes en 344 milions (+1,3%). L'entitat ha situat la seva ràtio de capital en el 13,31% després de generar 29 punts bàsics en el trimestre, i arran d'això ha anunciat que eleva en 100 milions la previsió de retribució als accionistes per al 2025, fins als 1.300 milions.

El Sabadell presenta resultats en una setmana marcada per la decisió del govern espanyol d'obrir una consulta pública sobre l'opa hostil del BBVA. Si el ministeri d'Economia acaba elevant l'operació al Consell de Ministres, l'executiu de Pedro Sánchez podrà imposar condicions al BBVA, arribant a vetar fins i tot la fusió, però en cap cas l'operació en si.

En tot cas, si tot tira endavant, l'última paraula serà dels accionistes, als que el Sabadell ha anunciat aquest dijous que retribuirà més del previst inicialment. Així, amb els 100 milions extra, els pagaments a càrrec de 2025 sumaran 1.300 milions entre dividends en efectiu i recompres d'accions. Aquests 1.300 milions, sumats als 2.100 milions a càrrec de 2024, eleven fins als 3.400 milions el que es pagarà en els dos exercicis.

El banc vallesà ha pagat en aquest trimestre 31 milions d'euros de l'impost a la banca, un 25% del total que es pagarà en l'exercici. L'any passat, el Sabadell va pagar 192 milions del gravamen, que es cobrava tot de cop. Això explica l'augment significatiu dels beneficis del 58,6%

La filial britànica del banc, TSB, tanca el trimestre amb un benefici net individual de 74 milions de lliures esterlines, un augment del 96,1%. Així, fa una aportació al grup d'uns 94 milions d'euros. Sense TSB, el Banc Sabadell comptaria amb un benefici net de 394 milions aquest trimestre, un augment del 50,2%.

Els costos totals del banc se situen en els 758 milions d'euros en el trimestre, un 0,9% més, mentre que el marge recurrent (el d'interessos més comissions, menys costos) ha estat de 801 milions, un 2,3% menys. La ràtio d'eficiència del grup ha millorat 1,4 punts fins al 46,2%.

El Sabadell destaca l'evolució positiva del crèdit viu, i informa d'un saldo de 158.308 milions d'euros, un 5% més. A Espanya, la nova producció de crèdit a empreses, amb el finançament a mitjà i llarg termini sense incloure el circulant, és de 4.510 milions d'euros, un 1% més que en el primer trimestre de l'any passat.

La concessió d'hipoteques puja un 81% interanual fins al març, amb 1.645 milions d'euros, mentre que el crèdit al consum creix un 26%, amb 698 milions. La facturació de targetes s'incrementa un 6%, fins arribar als 6.060 milions d'euros, mentre que la de les TPVs ho fa un 5% i tanca el primer trimestre en els 13.043 milions d'euros.

Els recursos de clients del Sabadell en balanç són de 168.751 milions d'euros en el primer trimestre, un 4,5% més anual. El saldo de comptes a la vista se situa en 138.173 milions, amb un augment del 2,9%, mentre que els dipòsits a termini sumen 30.431 milions d'euros, un 14,4% més.

Els recursos de clients fora de balanç arriben als 47.591 milions d'euros, un 12,9% més, degut principalment a les subscripcions de fons d'inversió. En total, els recursos dins i fora de balanç arriben als 216.342 milions d'euros, cosa que significa un augment del 6,3% interanual. Els actius totals tanquen el trimestre en 249.186 milions (+5,5%).

El saldo d'actius problemàtics ha disminuït 286 milions d'euros en el trimestre (-5%), amb una caiguda anual de 19 punts, cosa que els situa en 5.394 milions d'euros, dels quals 4.583 milions són préstecs dubtosos i 811 milions actius adjudicats.

Arran d'això, la ràtio de morositat disminueix fins al 2,67%, i se situa per segon trimestre consecutiu per sota del 3%. Fa un any, la ràtio de morositat al Sabadell era del 3,46%. La ràtio de cobertura s'eleva fins al 59,3%, mentre que el total de provisions sobre préstecs dubtosos puja fins al 62,7% i la cobertura d'actius adjudicats és del 40,3%.