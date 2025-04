Els EUA demanen més despesa militar a l’Estat i eliminar la "taxa Google"

Els Estats Units han reclamat més despesa militar a l’estat espanyol i han desaprovat l’impost de serveis digitals que aplica Espanya i altres països. Així ho ha assenyalat el Departament del Tresor estatunidenc en un comunicat, després de la reunió del secretari del Tresor, Scott Bessent, i el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, a Washington. El govern americà ha subratllat “la necessitat d’una major despesa en defensa en el context de l’OTAN”. D’altra banda, també ha recriminat l’aplicació de la coneguda ‘taxa Google’, “així com altres barreres no aranzelàries”. Per la seva part, Cuerpo ha confirmat la “porta oberta” de l’administració Trump a la Unió Europea (UE) per arribar a un acord sobre els aranzels amb la moratòria de 90 dies.