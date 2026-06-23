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Economia

Els viatgers a hotels continuen batent rècords al maig a Catalunya amb 2,4 milions

  • La façana d'un hotel de Barcelona, en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 23 de juny de 2026 a les 10:26
Actualitzat el 23 de juny de 2026 a les 10:30

El nombre de viatgers a hotels catalans el mes de maig continua batents rècords després que arribessin a gairebé 2,4 milions, una xifra mai vista en un mes de maig, segons dades provisionals actualitzades aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquest nou màxim manté els rècords mensuals que l’estadística bat des de fa més d’un any, amb creixements que es donen entre viatgers residents tant a l’estranger com a l’Estat.

El nombre de pernoctacions al maig també ha pujat un 2,8% respecte al mateix període de l’any passat fins a situar-se en gairebé 6,2 milions de registres, la segona xifra més alta de la sèrie històrica, només superada el maig del 2024.

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