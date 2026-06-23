Els viatgers a hotels continuen batent rècords al maig a Catalunya amb 2,4 milions

El nombre de viatgers a hotels catalans el mes de maig continua batents rècords després que arribessin a gairebé 2,4 milions, una xifra mai vista en un mes de maig, segons dades provisionals actualitzades aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquest nou màxim manté els rècords mensuals que l’estadística bat des de fa més d’un any, amb creixements que es donen entre viatgers residents tant a l’estranger com a l’Estat.\r\n\r\nEl nombre de pernoctacions al maig també ha pujat un 2,8% respecte al mateix període de l’any passat fins a situar-se en gairebé 6,2 milions de registres, la segona xifra més alta de la sèrie històrica, només superada el maig del 2024.\r\n\r\n\r\n