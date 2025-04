Ets mare d'un menor de tres anys? Hisenda et pot retornar 1.200 euros a la renda

La declaració de la renda és un dels moments de l'any que més maldecaps comporten als ciutadans de l'Estat. Primer, pel tràfec que comporta fer-la. I, segon, per descobrir si et tocarà pagar o, el contrari, l'Estat et retornarà una part dels impostos retinguts a les nòmines del curs passat.

El passat 2 d'abril es va obrir el termini per presentar la declaració del 2024 i tots els treballadors poden fer-ho fins al 30 de juny. A l'hora de presentar-la, però, és important tenir en compte les deduccions que ens poden alliberar de pagar més diners en l'IRPF. Algunes de les quals s'apliquen des de fa poc, així que cal anar alerta.

És el cas de la deducció que va lligada a la maternitat. És dirigida a les dones amb fills menors de tres anys, pels quals tenen dret al mínim per descendents que en el moment de naixement rebin una prestació contributiva i estiguin donades d'alta al règim de la Seguretat Social -quan naixen o en qualsevol moment posterior amb un període mínim de 30 dies cotitzats-.

L'import màxim al qual opten aquestes mares és de 1.200 euros anuals per cada fill. Tot i això, l'Agència Tributària ha explicat que la deducció "es calcula de forma proporcional al nombre de meses del període impositiu posteriors al moment en el qual es compleixin els requisits".

Per tant, si ets mare d'un menor de tres anys i compleixes els requisits obligatoris pots fer efectiva la deducció en el moment de presentar la declaració de la renda. Si et surt a pagar, hauràs de restar de la quota l'import de la deducció i ingressar o sol·licitar la devolució. En el cas de tenir quota zero o negativa -l'Estat et retorna-, hauràs de demanar a Hisenda la devolució que resulti de la teva declaració.