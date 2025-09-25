La sisena edició del BNEW esperona la nova economia més disruptiva

Amb el lema Connectar, impulsar i transformar, dilluns començarà la sisena edició del BNEW, l’encontre de la nova economia que organitza el Consorci de la Zona Franca que lidera Pere Navarro i que s’ha consolidat com una de les trobades globals més rellevants del sector i que s’allargarà fins al 2 d’octubre. Una trobada internacional que, en paraules de la directora general del Consorci, Blanca Sorigué, “mai deixa de sorprendre”. Aquesta edició aplegarà al DFactory Barcelona inversors, professionals i agents de la indústria 4.0 per posar en comú les darreres tendències del sector.
El programa comprèn fins a set verticals que amb el major impacte en la revolució digital: Aviation, Digital Industry, Mobility, Sustainability, Talent, Health i Experience. Precisament en el de Digital Industry hi serà ben present la defensa i la directora general ha assenyalat que aquest sector anirà prenent protagonisme en edicions futures. Les xifres previstes mostren el poder d’aquest encontre que els seus organitzadors es resisteixen a definir com a fira: 12.000 assistents, 1.350 startups presents, un 30% de participants internacionals, provinents d’un centenar de països i més de 300 speakers en 66 panells i debats.
El BNEW arriba amb una economia catalana on el talent de la nova economia guanya batalles de fa anys. En aquests moments, Barcelona ja és la tercera ciutat preferida per als emprenedors (segons dades de Startup Heatmap 2024), disposa del cinquè millor ecosistema de startups d’Europa (Startup Blink 2025) i la vuitena ciutat del món amb millor marca (World's Best City Brands 2025). No és poca cosa per nodrir un impuls d’innovació que el BNEW no fa més que incrementar.
Blanca Sorigué ha detallat quins seran els elements clau de la BNEW, que s’abocarà a la trobada entre el talent sènior i el talent júnior. Es mostrarà com la robòtica està transformant les nostres vides, una realitat que ja es plasma en àmbits tan sensibles com en la medicina, o com la ment humana s’interrelacionarà amb la IA. Es parlarà de la salut des d’una perspectiva de gènere, de la medicina personalitzada, de la revolució que es produeix en la mobilitat (ciutats en moviment, ecosistema de dades, corredors aeris per a drons).
Un 46% de les empreses ampliarà plantilla
Sorigué ha explicat els principals resultats de l’enquesta feta per l’Observatori de la Nova Economia, en què han participat 473 professionals. Un 46,7% de les empreses participants ha afirmat que la implementació de les noves tecnologies els obligarà a contractar més professionals: “La IA no reduirà els llocs de treball, és al contrari. Transformarà el mercat de treball, però no reduirà l’ocupació”, ha afirmat Sorigué, que ha assegurat que només el 5,2% de les startups té previst reduir personal l’any proper.
Un 71,5% de les companyies ja utilitza aplicacions de IA i un 15,6% més ho pensa fer a curt termini. Alhora, un 98,8% està apostant per incorporar iniciatives de sostenibilitat. L’enquesta també dona claus sobre els moviments de fons en el sector tecnològic: un 70% de les empreses participants ja ha engegat plans de col·laboració amb companyies d’altres sectors. Un 26,9% volen fer-ho però admeten que no saben com. El BNEW els facilitarà la feina.