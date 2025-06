La Zona Franca estrena una gran planta que transforma residus no reciclables en combustible sostenible

La Zona Franca acull una planta pionera que transforma residus irrecuperables en combustible sostenible. Aquest és el plantejament de les instal·lacions de l'empres PreZero, que s'han inaugurat aquest divendres, i que permetran tractar fins a 190.000 tones anuals de la fracció de la brossa no reciclable i convertir-los en fins a 70.000 tones de combustible sòlid recuperat.

Es tracta d'una de les instal·lacions més avançades del país en matèria de gestió de residus que, a banda del combustible, té capacitat per recuperar 40.000 tones de materials valoritzables cada any, en una aposta clara per l'economia circular. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha subratllat el compromís del Govern amb un model productiu més net i eficient i ha indicat que "Catalunya no es resigna a gestionar l'impacte ambiental, sinó que aposta per transformar-lo en valor".

Els abocadors, model del passat

Sílvia Paneque ha remarcat que aquesta infraestructura és un exemple de col·laboració público-privada per a la transició ecològica i representa “un pas decidit cap a una nova manera d’entendre la indústria, la gestió de residus i la sostenibilitat”. Alhora, ha posat l’accent en la necessitat d’abandonar l’ús de l’abocador com a sortida per als residus. “Els abocadors són una solució del passat. El futur ens encamina a instal·lacions com aquesta, que optimitzen i retornen al sistema productiu allò que abans es considerava rebuig”, ha afirmat la titular de Territori. De fet, la Unió Europea fixa que el 2035 només un 10% dels residus es podran dipositar en abocadors, una xifra que suposa un terç que l'actual.

Finalment, Paneque ha destacat el potencial d'aquest centre per a la descarbonització industrial, afirmant que “la valorització energètica és una eina real i efectiva per reduir emissions, estalviar combustibles fòssils i millorar la sostenibilitat del sistema productiu”. En aquest sentit, el combustible sòlid recuperat permet substituir fonts d'energia d'origen fòssil en l'àmbit industrial.