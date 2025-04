L'atur puja fins al 8,91% i Catalunya registra 47.100 desocupats més

Catalunya enceta el 2025 amb una taxa d'atur del 8,91%, un punt per sobre de l'últim trimestre, però mig punt per sota dels nivells de fa un any (9,48%). Per trobar un percentatge més baix en un primer trimestre ens hem de remuntar al 2008 (7,52%). El total de desocupats va créixer en 47.100 persones en tres mesos, fins a les 376.400. En canvi, en un any les llistes han baixat en 19.700 aturats.

El mercat de treball ha marcat un nou rècord d'un primer trimestre amb 3,85 milions d'ocupats i ha assolit la sisena dada més alta dels registres. El creixement en un any ha sigut de 66.300 empleats (+1,75%). Amb tot, entre gener i març l'ocupació ha caigut en 5.800 persones en comparació amb l'últim trimestre de l'any passat (-0,15%).

Així ho mostren dades de l'enquesta de població activa (EPA), que recentment ha actualitzat les bases de dades dels últims tres anys. Aquest fet provoca que les comparacions amb les últimes notícies publicades no siguin possibles. Les xifres publicades per l’Institut Nacional d’Estadística situen que l’arrencada del 2025 ha comportat un increment trimestral d’aturats per sobre de la mitjana dels últims anys, tant en termes absoluts com relatius.

Així, cal remuntar-se al 2012 per trobar un increment total d’aturats superior (62.500) i fins al 2019 per trobar un creixement relatiu per sobre del 14,3% registrat (37,8%). Tot i això, el total de desocupats se situa un 5% per sota de les dades de fa un any a Catalunya i és una dada històricament baixa.

Atur per demarcacions

Per demarcacions, la taxa d’atur ha crescut especialment a Girona (9,57%) i a Barcelona (8,66%), mentre que a Tarragona ha pujat molt lleugerament fins al 12,87%. A Lleida, en aquest primer trimestre l’indicador ha baixat 1,52 punts fins a 3,61%, una dada que no es veia des del 2007. Es tracta del primer cop en 18 anys que a les Terres de Ponent l’atur baixa per sota del 4%.

Catalunya lidera l’increment de l’atur a l’Estat

Pel que fa al conjunt de l’Estat, la taxa d’atur va seguir la mateixa dinàmica amb un increment trimestral però un descens anual fins a l’11,4%. En l’últim trimestre, el nombre de desocupats a Espanya va créixer en 193.700 persones (+7,46%) respecte al tancament del 2024 i comença l’any amb 2,79 milions de persones apuntades a les llistes d’ocupació.

Catalunya ha estat la comunitat que ha registrat un increment de la desocupació superior en aquest primer trimestre en termes absoluts, per davant de les Illes Balears (+42.800 aturats) i de Madrid (+23.900). En termes relatius, és la quarta per darrere de les Illes Balears (+80,37%), Canàries (+15,78%) i Astúries (15,7%).

D’altra banda, a l’Estat es van destruir 92.500 llocs de treball en els primers tres mesos de l’any en comparació amb l’últim període de 2024 (-0,42%). Tot i això, el total d’ocupats continua per sobre del llindar dels 21 milions (21.765.400) a inicis del 2025, però va registrar una caiguda de 139.700 treballadors respecte al trimestre anterior. En canvi, en un any s'han generat 515.400 feines (+2,43%).

L’increment anual d’ocupació generat a Catalunya ha estat per sota de la mitjana espanyola, sent la sisena comunitat amb menys ocupació creada en un any només per davant de Cantàbria (-0,26%), Múrcia (+0,86%), País Basc (+0,72%), Aragó (+0,84%) i Extremadura (+0,87%).