L'economia catalana creix un 3,2% interanual al primer trimestre del 2025

L'economia catalana va créixer un 3,2% interanual al primer trimestre de l'any, segons l'estimació avançada aquest dijous per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). La xifra és quatre dècimes superior a la de l'economia espanyola en el mateix període, mentre que està també molt per sobre del creixement registrat a la Unió Europea, que ha estat de l'1,4%. La taxa de variació entre trimestres ha estat més moderada, del 0,1%, cinc dècimes per sota de l'espanyola (0,6%) i dues dècimes menor que la de la UE (0,3%). Per grups d'activitat, el creixement del PIB interanual es deu sobretot als serveis (3,6%), la construcció (3%), l'agricultura (2,6%) i la indústria (1,9%).