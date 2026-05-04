L’euríbor tanca abril al 2,74% i encadena dos mesos a l’alça

L'euríbor a dotze mesos, l’indicador més utilitzat per calcular les hipoteques, ha tancat el mes d’abril amb una mitjana del 2,747% i ja encadena dos mesos d’increment. L'índex ha crescut 18,2 punts bàsics respecte al març i s’ha situat 60,4 punts bàsics per sobre de l’any passat, cosa que anticipa un encariment dels préstecs hipotecaris variables amb revisió anual que s’hagin d’actualitzar aquest mes. Ara bé, tot i l'augment, l’indicador ha apujat de forma més moderada que el mes anterior, quan es va disparar a conseqüència de la guerra a l’Orient Mitjà i va firmar l'increment mensual més important des de l’octubre del 2022 amb 34,4 punts bàsics.\r\n\r\nL'euríbor representa el tipus d’interès al qual els bancs europeus es presten diners entre ells, amb un període de venciment de 12 mesos. L'indicador s'utilitza per calcular les taxes d’interès de les hipoteques, que es revisen segons el que estipulin els contractes, sigui de forma semestral o anual.\r\n