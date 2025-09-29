Talent i connectivitat: comença la sisena edició del BNEW

La sisena edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW) , organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), s'ha inaugurat aquest dilluns. Fins al 2 d'octubre, un total de 320 speakers distribuïts en 66 sessions i 100 hores de contingut abordaran les claus i els reptes que ens planteja la nova economia. L'encontre té lloc al DFactory Barcelona, l’ecosistema d’indústria 4.0 de referència internacional, que acull tres platós de televisió, un ampli programa de networking, una zona on es pot conèixer l’activitat més disruptiva de la nova economia amb la participació de 120 startups, i un complet programa d’activitats experiencials.
En l'acte inaugural hi han intervingut el president del Parlament, Josep Rull; el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper; la tinent d’alcaldia de Barcelona, Raquel Gil; i la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, que ha subratllat la potencialitat de BNEW “per connectar sectors, persones i territoris". Ha afegit que la finalitat de l'encontre -que no vol que sigui vist com una "fira"- és que tots els assistents copsin com les noves tecnologies, la IA, la robòtica i la digitalització estan transformant la manera com ens relacionem, produïm, distribuïm i consumim béns i serveis.
El president del Parlament, Josep Rull, ha destacat la transcendència de BNEW per Catalunya: "És una expressió d’optimisme, de confiança en nosaltres mateixos com a país". Rull també ha afegit que l’esdeveniment "va néixer per ser capaços d’entendre les palanques que mouen el món, i Catalunya ha sabut entendre tres canvis de paradigma: de l’analògic al digital, del tangible a l’intangible, del lineal al circular".
Per la seva banda, el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha reivindicat la Barcelona New Economy Week (BNEW) 2025 per "saber cap a on ha d’anar l’economia, que ha de gravitar sobre cinc eixos: adaptació, digitalització, internacionalització, industrialització i descarbonització”.
Els quatre dies de celebració del BNEW compten amb set verticals que tenen un impacte elevat en la transformació digital a escala global. Els panells i les activitats corresponents als verticals Talent, Mobility i Sustainability es duen a terme els dies 29 i 30 de setembre, mentre que les conferències i debats corresponents a Aviation, Health i Digital Industry tenen lloc durant els dos dies següents, 1 i 2 d’octubre.