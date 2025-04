El cafè s’encareix un 32% a Catalunya per culpa de la sequera al Brasil i al Vietnam

"Cada vegada hi ha gent més jove, que busca nous sabors, especialitats i més qualitat. El cafè està més ben vist, ha guanyat glamur". Qui parla és Carlos Gotor, president del Gremi del Cafè de Catalunya, en declaracions a l'ACN. El cafè segueix sent un indispensable de la rutina de molts, però el seu preu s'ha encarit brutalment els darrers anys.

El preu del cafè i del cacau ha experimentat un increment exponencial en els últims anys, concretament un 32,5% entre els mesos de febrer del 2022 i d'enguany, segons recull l’Índex de Preus de Consum (IPC) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Un augment que contrasta amb la dècada prèvia, en què el valor es va pràcticament mantenir i únicament es va encarir un 4,75%.

"Es tracta d'un producte agrícola i, per tant, els factors meteorològics afecten i molt. La sequera ha estat molt greu en els darrers tres i quatre anys al Brasil i al Vietnam, que són els dos principals països productors de cafè del món", ha recalcat Carlos Gotor, president del Gremi del Cafè de Catalunya.

Les tempestes i els episodis intensos de calor en l’últim any i mig a Ghana i Costa d’Ivori, els dos països africans que concentren més de la meitat de la producció mundial de cacau, han estat una de les raons per la sobtada pujada del preu. En els dos últims anys el preu del cacau s’ha multiplicat pràcticament per sis, fins a situar-se al voltant dels 12 euros el quilogram.

"La demanda de cafè està pujant, sobretot als països asiàtics i principalment a Turquia, l'Iran i la Xina. Ho ha fet des de fa molts anys i això genera una pressió sobre l'oferta", ha reconegut Gotor, que també ha apuntat al dèficit de producció de cafè.