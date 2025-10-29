El Banc Sabadell prepara una festa al Palau Sant Jordi per celebrar la victòria en l’opa del BBVA

El Banc Sabadell està preparant una festa al Palau Sant Jordi, a Barcelona, per celebrar la derrota del BBVA en el seu intent d'opa hostil, segons ha avançat El Confidencial i ha pogut confirmar l’ACN. Es tracta d’un acte amb la plantilla per commemorar plegats el “projecte de futur”, segons indica la invitació de l’entitat financera. L’esdeveniment tindrà lloc el 15 de novembre i arrencarà a les 12:45 hores i està previst que acabi a les 18:45 hores.
Aquest acte simbòlic s’organitza un mes després que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) donés a conèixer que l’operació del BBVA només comptava amb un 25,33% d'acceptació, un resultat inferior al mínim del 30% que s'havia proposat el president del banc basc, Carlos Torres, per continuar amb el procés d’adquisició. Això va suposar que l’opa decaigués i implica el manteniment de la independència del Sabadell.
El Sabadell ja va celebrar el resultat en un comunicat on va agrair el suport majoritari dels accionistes, clients, professionals i a la societat en general. El president, Josep Oliu, assegura que continuar separats és el millor camí per a ambdues entitats perquè, a parer seu, generen més valor per si soles que juntes. En aquest sentit, el conseller delegat, César González-Bueno, ha destacat que el projecte del Sabadell "té un gran futur de manera independent".
L’escenari sobre l’opa oferia dos resultats positius per a l'entitat bancària basca. Si l’opa assolia el 50% de les accions, triomfava plenament i ja ningú la podia aturar. I si el resultat estava entre el 30% i el 50%, aleshores el banc basc havia de plantejar-se si retirava l’operació o apostava per una segona opa. L'escenari que es va donar, però, no es correspon amb cap d'aquests. Amb una xifra per sota del 30% el BBVA va fracassar, una mala notícia que ha frustrat l'aposta estratègica que plantejaven amb aquesta operació.