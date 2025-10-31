Aquest dia els pensionistes cobraran la paga extra de Nadal

S'apropa Nadal i les despeses extra que això implica: regals i dinars i sopars amb familiars i amics. Per fer front a aquesta època de l'any molts pensionistes esperen amb ànsies la paga extra que es dona normalment a Nadal i a l'estiu, i que suposa el doble de la pensió que reben normalment, però quin dia es cobrarà enguany aquesta paga?
El Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social ha anunciat que els diners extra de Nadal arribaran per a les persones pensionistes abans de l’inici de desembre a través d'un ingrés que es farà automàticament entre els dies 22 i 25 de novembre, juntament amb la nòmina habitual.
Aquesta data és orientativa, ja que les entitats bancàries poden avançar el pagament uns dies segons la comoditat del seu client. Però tot i que el Ministeri estableix el marge entre el 22 i el 25 de novembre, els calendaris són variables depenent del banc. Per exemple, el Santander o Bankinter solen fer l’ingrés al voltant del dia 22, mentre que CaixaBank i BBVA podrien abonar-la entre el 24 i el 25.
Segons les últimes dades oficials, la pensió mitjana al sistema és d’uns 1.315 euros mensuals, després d’una pujada del 4,4% respecte de l’any passat. Per a l'any que ve, aquesta situació canviarà, ja que a partir del de gener de 2026 les pensions patiran un augment del 2,6% aproximadament i d'acord amb la inflació i, a més, es buscarà rebaixar la penalització dels períodes a l'atur perquè la població amb menys anys cotitzats puguin accedir a un subsidi digne.
Totes les pensions tenen dret?
La majoria de pensionistes a Catalunya reben catorze pagaments anuals, dotze de mensuals i dos d’extraordinaris. Són aquests tipus de pensions les que tenen dret a una paga extraordinària independent a la seva pensió mensual. En canvi, aquelles pensions derivades d’un accident laboral o d’una malaltia professional tenen aquestes pagues extres repartides al llarg de l’any.
Els beneficiaris d'aquests tipus de pensions cobren dotze mensualitats a l’any, ja que els imports de les pagues extres s’incorporen dins de cada nòmina mensual. Per tant, no es perd cap dret, simplement el pagament es reparteix de manera prorratejada al llarg de l’any.
A més, també hi ha altra excepció que no cobren l'extra de Nadal. Aquelles persones que han començat a rebre la pensió després de l’1 de juny no rebran la paga extra completa, sinó una quantitat proporcional al temps transcorregut des de la data d’inici de la pensió. Aquest percentatge es calcula, orientativament, dividint l'import mensual de la pensió per sis, els mesos que han passat des de juny a desembre, i així s'obté el valor aproximat que correspon a la paga extra de Nadal.