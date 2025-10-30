El BBVA obté un resultat rècord de 7.978 milions, tot i l’esforç en la batalla de l’opa

Malgrat la garrotada que ha suposat la derrota de l’opa hostil contra el Banc Sabadell , amb l’esforç que li ha suposat, el BBVA ha obtingut uns resultats de rècord entre gener i setembre de fins als 7.978 milions d’euros, un 19,8% més que l’any anterior. El crèdit als clients va créixer un 16% interanual, amb comportaments destacats a Espanya (+7,8%) i Mèxic (+9,8%). En els primers nou mesos d’any, el Grup BBVA ha assolit 8,7 milions de nous clients, el 66% dels quals a través de mitjans digitals. Això situa la base de clients actius en més 80 milions a l’acabar el tercer trimestre.
El banc ha mantingut la trajectòria creixent de resultats dels darrers anys, mentre que el ROTE (que és el retorn sobre el capital tangible) es va situar novament al capdavant d’Europa, en el 19,7%. Tot això es va traduir en més valor per als accionistes de BBVA, amb un increment del 17% del valor tangible per acció més dividends respecte a un any abans, fins als 10,28 euros per acció.
A Espanya, 3.139 milions; Mèxic, el que més aporta
Si s’observen els resultats a Espanya, el BBVA ha assolit els 3.139 milions, xifra també rècord de 3.139 milions, un 10,5% més interanual. Els préstecs van créixer un 7,8% en els darrers dotze mesos, gràcies a l’impuls de la nova producció, especialment en els segments empresarials. un 10,5% més interanual. El cost de risc acumulat entre gener i setembre va evolucionar en línia amb les expectatives i es va situar en el 0,34%, mentre que la ràtio de cobertura i la de morositat van millorar fins al 65% i 3,13%, respectivament.
Però és Mèxic el país que més aporta als beneficis del BBVA. El resultat atribuït acumulat de gener a setembre va ser de 3.875 milions d’euros, un 4,5% més que en el mateix període de l’any anterior. Pel que fa als indicadors de risc, destaca l’evolució del cost de risc acumulat, que es va situar en el 3,27%, un nivell millor del que s’esperava. Per la seva banda, la ràtio de morositat va tancar el trimestre en el 2,78%. Inferior a la d’Espanya, per cert.
El conseller delegat, Onur Genç, ha qualificat els resultats d’”excel·lents” i ha subratllat que ara l’objectiu de l’entitat és continuar amb el seu pla estratègic. És aquest el full de ruta que seguirà l'entitat després de perdre la seva gran aposta estratègica, que era engolir el Sabadell. Un cop ha quedat sense efecte l’oferta als accionistes de Banc Sabadell, el BBVA ha reprès de manera accelerada el seu pla de retribució als accionistes. Demà, 31 d’octubre, iniciarà la recompra d’accions pendent de 993 milions d’euros.
El 7 de novembre, el banc que presideix Carlos Torres pagarà el major dividend a compte de la seva història (0,32 euros per acció), per un total de 1.842 milions d’euros. I tan bon punt rebi l’aprovació del BCE, posarà en marxa una recompra d’accions addicional significativa.
Els resultats del BBVA són bons, com ho són el de totes les entitats bancàries espanyoles en aquest context. Pel que fa a l'escenari deixat per l'opa, es pot dir que tots estan contents. El BBVA pot mostrar uns beneficis rècord. El Sabadell, per la seva banda, ja prepara una festa de celebració al Palau Sant Jordi .