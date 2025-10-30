Pausa de la rebaixa consolidada. El Banc Central Europeu (BCE) ha decidit mantenir els tipus d'interès de referència en el 2%, signant així la tercera pausa consecutiva des que va decidir aturar l'estratègia de relaxament de la política monetària el juliol passat.
La decisió d'aquest dijous arriba després que la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, assenyalés en la darrera trobada que l'organisme es troba "en bona posició" per fer front a noves situacions que puguin desestabilitzar els preus. Segons la dirigent francesa, els riscos estan "controlats". Tot plegat es produeix quan la inflació a l'eurozona continua prop de l'objectiu del 2%, amb una taxa que al setembre va situar-se en el 2,2%.
Malgrat l'amenaça sobre l'eurozona que presentava la guerra comercial impulsada pel president dels Estats Units, Donald Trump, l'entitat considera que l'acord entre Brussel·les i Washington "redueix la incertesa". I si bé Lagarde va reconèixer que l'impacte dels aranzels "es veurà de forma clara amb el pas del temps", també va celebrar que el pacte entre la UE i els EUA "equilibra" els riscos vinculats al control de la inflació.
Últimes evolucions
A ulls del BCE, el nivell actual dels tipus d'interès permet a l'entitat mantenir una posició còmoda i certa capacitat de reacció, amb uns tipus d'interès molt més baixos en comparació amb la darrera crisi inflacionària -els tipus actuals es mantenen en el seu nivell més baix des de finals de 2022- però alhora lluny de les taxes del 0% posteriors a la crisi financera.
Després de sis anys amb uns tipus del 0%, l'increment accelerat dels preus a mitjans de 2022 va obligar el BCE a apujar el preu del diner fins al 4,5%, amb deu pujades de tipus consecutives. Al cap de gairebé un any mantenir-lo en xifres que no es veien des de l'any 2000, l'entitat va tornar a apostar per relaxar la política monetària, amb una inflació que s'anava aproximant cada cop més a l'objectiu. Al llarg de l'últim any i mig, els tipus han anat disminuint de forma progressiva fins al 2%, xifra que es manté inalterada des del mes de juny passat.
Una "bona situació" malgrat la incertesa
En aquest sentit, el consell de govern del BCE ha assenyalat aquest dijous en un comunicat que les perspectives d'inflació continuen "inalterades" en termes generals. "L’economia ha continuat creixent malgrat l’entorn global difícil. El mercat laboral sòlid, els balanços ferms del sector privat i les anteriors baixades dels tipus d’interès del Consell de Govern continuen sent fonts importants de resiliència", ha afirmat Lagarde. La presidenta de l'entitat, ha insistit que l'economia europea es troba en una "bona situació", però ha admès que no és una situació "estable i definitiva".
En el comunicat emès després de fer pública la decisió, l'entitat reitera que està "decidida a garantir que la inflació es mantingui estable en l'objectiu del 2% a mitjà termini" i ha reiterat que, per a futures decisions, adoptarà un enfocament "basat en dades". "El Consell de Govern del BCE revisarà la seva política monetària reunió rere reunió", ha indicat l'entitat.