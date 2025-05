Catalunya supera Costa Rica amb reivindicació de la llengua

Victòria catalana en el primer dels dos partits per celebrar el 125è aniversari de la Federació Catalana de Futbol. Aquest dimecres ha estat el torn per a l'equip masculí que entrena Gerard López i els catalans no han defraudat l'afició que s'ha aplegat a l'estadi Johan Cruyff. Catalunya ha vençut Costa Rica (2-0) en un partit que demostra la gran fornada de futbolistes que té el país.

Cal dir que ha costat tombar el mur costa-riqueny. A la porteria hi havia un vell conegut de la lliga espanyola, el ja veterà exporter del Reial Madrid Keylor Navas, i davant tenia un bloc defensiu ben tancat. Davant això, els catalans han anat buscant apropar-se a la porteria rival amb pilota i paciència. I no ha estat fins al minut 70 que la selecció catalana ha aconseguit posar el primer gol al marcador.

Keita Baldé ha enviat una passada a la frontal de l'àrea a Antoniu Roca, que ha creuat un bon xut ras que ha acabat dins la porteria costa-riquenya. Tot just dos minuts després, Jofre Carreras ha tingut una altra ocasió clara de l'enfrontament, que ha marxat fora per molt poc. El mateix Carreras ha posat una centrada a Carles Aleñá que ha acabat marcant el dos a zero definitiu.

La llengua i el 125è aniversari de la Federació

Més enllà del joc, el partit també ha estat reivindicatiu. No han faltat les estelades entre els 5.352 assistents a l'estadi Johan Cruyff, però també hi ha hagut especial protagonisme per a la llengua. I és que la Federació s'ha unit a la campanya "L'esport treu la llengua, comparteix el català" que Òmnium impulsa i que aplega bona part de les entitats esportives del país.

Cal recordar que aquest és el primer partit de la selecció catalana per al 125è aniversari de la Federació, motiu pel qual també s'ha jugat amb una samarreta commemorativa. El segon torn serà per a l'equip femení que entrena Xavi Llorens i que disputa l'amistós contra Xile el diumenge a les 19 hores al mateix escenari de la ciutat esportiva del Barça.