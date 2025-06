Freixa s’entrega a Laporta: «Ha estat millor president que Rosell i Bartomeu»

Toni Freixa ha passat per les juntes directives de Joan Laporta, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu. I ara, amb la perspectiva del pas dels anys s'ha rendit a la de Laporta. "Ha estat millor president que Rosell i Bartomeu", explica en una entrevista al diari ARA.

La resposta és contundent: "Sens dubte, Laporta". I Freixa la justifica, "si tu vols, ha tingut molta sort, perquè tant el 2003 com ara s’ha trobat generacions sortides del planter que permeten conformar un nou bloc, però ha estat capaç de generar aquesta il·lusió que és el barcelonisme. Laporta ha sabut connectar més amb tot això que no pas Sandro Rosell o Josep Maria Bartomeu, que també han tingut èxits".

Freixa va formar part de la junta de Laporta a inicis de segle, però el 2005 va marxar-hi per desavinences. Més tard formaria part dels projectes de Rosell i Bartomeu, allunyats de les posicions de Laporta. Vint anys després del conflicte inicial, Freixa assegura que té "bona sintonia" amb Laporta i una relació "cordial".

“No tinc confiança en els polítics; una persona que ara m’agrada molt el que diu és Sílvia Orriols”



Fora del vessant esportiu, Freixa també s'ha mullat en el terreny polític. I amb una opinió desconeguda fins avui. Preguntat per la seva ideologia, l'excandidat a la presidència del Barça ha contestat: "M'agrada molt el que diu Sílvia Orriols". Al que, Albert Om li contesta: "Això és fort eh". Però Freixa, convençut de la seva resposta es reafirma: "Sí, però s'està atrevint a dir coses que molta gent que es dedica a la política no".

Finalment, preguntat per si es presentarà a les eleccions a la presidència del Barça de 2026, Freixa ha respost amb contundència: "Aquestes properes segur que no i dubto moltíssim que ho torni a fer, perquè falta tant de temps que és impossible de planificar. Per a mi és un episodi passat, del qual tinc molt bons records i d'altres no tant".