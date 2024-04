Rebombori a les xarxes per una imatge inèdita. Frenkie de Jong i Felip VI encaixant les mans abans d'un sopar. En plena depressió del Barça per l'eliminació a la Champions, les imatges han estat molt comentades entre la sorpresa i la broma. Però per què realment va passar?

La realitat és que la monarquia espanyola té poc a veure-hi. El futbolista del Barça i la seva parella, Mikky Kiemeney, estaven convidats a un sopar de gala que van organitzar els reis dels Països Baixos al seu palau reial a Amsterdam. Tots dos van desplaçar-se fins a la capital holandesa l'endemà del partit contra el PSG a Montjuïc.

Però, què hi feien els reis espanyols? Doncs els seus homòlegs holandesos, Guillem Alexandre i Màxima, van organitzar l'esdeveniment en honor a Felip VI i Letícia, que van participar en el besamans on van ser saludats per de Jong. Allà es produeix una conversa amb somriures entre el futbolista i el rei espanyol, tal com es pot veure a partir del minut 3:37 de les imatges que ha distribuït la Casa Reial.

El sopar va comptar amb més de 200 convidats i forma part de la primera visita d'estat del 2024 que Felip VI i Letícia -que apareix asseguda a les imatges pel neuroma de Morton que pateix- estan fent als Països Baixos. En la seva agenda també hi ha hagut la visita a la Fundació Johan Cruyff que tracta nens amb necessitats especials.