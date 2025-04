El Madrid incendia la final de Copa: ni entrena ni fa roda de premsa

El Reial Madrid està engegant tota la maquinària del joc brut en la prèvia de la final de la Copa del Rei. Ni farà l'entrenament previ a la final, ni assistirà a la roda de premsa protocol·lària, ni anirà al tradicional sopar de directives. En resum, no formarà part de cap acte organitzat per la Federació Espanyola de Futbol.

Tot plegat com a mesura de pressió a la Federació perquè canviï l'àrbitre del partit, Ricardo de Burgos Bengoetxea, que ha plorat en roda de premsa per un vídeo criticant-lo fet per Real Madrid TV. El Madrid s'ha indignat per la reacció de l'àrbitre i vol un relleu. La Federació no sembla disposada a fer el canvi.

Els equips que disputen la final de la Copa fan un entrenament el dia abans a l'estadi. El Barça ho ha fet, però el Madrid s'hi ha negat. És el primer cop a la història que un equip decideix no entrenar. A banda havien de comparèixer en roda de premsa Modric i Ancelotti; cap dels dos ho farà.

Així mateix, el Madrid tampoc assistirà al sopar amb la directiva del Barça ni es farà les fotos oficials prèvies a la final. En resum, s'ha plantat a tots els actes previs al partit organitzats per la Federació.

Este vídeo lo hace el Real Madrid, antes de la Final de Copa, a través de su televisión oficial.



Insisto, el Real Madrid.



Es acojonante que se le permita a un equipo seguir amedrentando al árbitro que le pitará.



QUE JODIDA VERGÜENZA Y QUE ASCO. pic.twitter.com/lFOFl3ziVt — SAMPA10 (@jc_sampaio) April 24, 2025

La polèmica s'origina amb un vídeo que va emetre Real Madrid TV ahir a la nit atacant a De Burgos Bengoetxea. Comparaven el percentatge de victòries del Madrid i el Barça amb l'àrbitre, i destacaven que dels últims cinc partits arbitrats per ell, el Madrid n'havia guanyat només dos.

A banda, rememorava accions de la temporada passada, on la televisió oficial del club considerava que l'àrbitre va actuar en contra del Reial Madrid. La Federació ha remarcat que "els àrbitres estan més units que mai" i s'ha negat a canviar d'àrbitre per la final.