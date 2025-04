Com és tradició, el Reial Madrid es dedica a pressionar els àrbitres com un front més per intentar guanyar al Barça. El canal més habitual dels últims temps per atacar els col·legiats és la televisió del club blanc, que hores abans de la final de Copa del Rei ha apuntat contra De Burgos Bengoechea, l'àrbitre designat per al partit d'aquest dissabte.

I el col·legiat no ha pogut més. En la roda de premsa prèvia al partit, l'àrbitre no ha defugit de les preguntes sobre aquests vídeos del canal del club blanc i ha deixat clar com viu les pressions. "Hi ha nens que li diuen al meu fill que soc un lladre i arriba a casa plorant", ha lamentat De Burgos Bengoechea.

⚽️ L'àrbitre de la final de Copa del Rei plora en directe per les pressions de Reial Madrid TV https://t.co/kogv0hzoNR pic.twitter.com/r6ApbAeGl6 — NacióDigital (@naciodigital) April 25, 2025

"Intento educar al meu fill per dir-li que soc honrat i que soc una persona que s'equivoca com qualsevol altre esportista", ha continuat l'àrbitre, amb llàgrimes de frustració per la situació que li toca viure. El col·legiat ha continuat malgrat les dificultats assegurant que el dia que es retiri vol que el seu fill estigui orgullós d'ell.

"No hi ha cap dret el que ens està tocant viure tant als professionals com al futbol base", ha conclòs De Burgos Bengoetxea després de receptar una reflexió al Reial Madrid i al seu canal de televisió. La final es disputa aquest dissabte a les 22 hores i els blancs ja s'han encarregat d'escalfar l'ambient.