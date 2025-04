Així acabaran el Barça, l'Espanyol i el Girona a la Lliga, segons el superordinador

El futbol no coneix de ciència, però el superordinador juga a predir com acabaran les competicions. Si fa uns dies establia les possibilitats de guanyar la Champions de cada aspirant, ara també ha actualitzat els percentatges dels vint equips de la Lliga quan només queden cinc jornades per a la fi del torneig domèstic.

Hi ha bones notícies per als aficionats del Barça. La tecnologia dels especialistes en dades d'Opta determina que l'equip de Hansi Flick aconseguirà el títol. Concretament, atorga un 87% de possibilitats de guanyar la Lliga mentre que el Reial Madrid ja només marca un 13% de ser campió.

La classificació de la Lliga que projecta el superordinador

Opta

Els blaugrana, segons la projecció del superordinador, acabarien la Lliga amb uns 86 punts i els blancs amb uns 82. Precisament la diferència de quatre punts és la que separa en aquests moments els dos conjunts. Ara bé, encara queda un Clàssic a Montjuïc que, o decanta definitivament el títol per als catalans, o fa que el Madrid entri de nou a la lluita.

El superordinador tampoc deixa mals pronòstics per als altres equips catalans de primera divisió. Segons aquesta tecnologia, l'Espanyol acabarà en 12a posició amb una projecció de prop de 46 punts. La bona dinàmica dels blanc-i-blaus fa que ja només tinguin un 1,04% de possibilitats de baixar a la categoria de plata.

Una mica més complicada és la situació del Girona. Els de Míchel tenen només tres punts de marge respecte a la zona de descens i la dinàmica no és gens positiva. Amb tot, hi ha un fil d'esperança: el superordinador creu que els gironins sumaran uns 41 punts que seran suficients per acabar en 16a posició i assegurar la permanència a primera divisió. La probabilitat de caure a segona és del 16,04%, tot i que els favorits per baixar són Las Palmas i el Leganés, a més del Valladolid, que ja és matemàticament equip de la divisió de plata.