Més obres al Barça: l'Ajuntament dona llum verda a la reforma de la Masia

El ple municipal de Barcelona ha aprovat definitivament aquest divendres el pla especial urbanístic de la masia de Can Planes, al districte de les Corts, propietat del Barça i antic allotjament dels joves del planter. Amb els vots de PSC, Junts i ERC i l'abstenció dels Comuns, PP i Vox, el plenari ha modificat el pla general metropolità per autoritzar les obres necessàries per preservar el patrimoni històric de la masia, edifici catalogat, i convertir-la en la futura seu social del club blaugrana. Les abstencions s'han justificat pel temor a la pèrdua de patrimoni històric, tot recordant que la fiscalia ho està investigant.

Segons han recordat fonts municipals a l'ACN, la Coordinadora de Veïns de Mejía Lequerica i l'Associació de Veïns de les Corts va denunciar el 2016 la realització d'obres il·legals a la Masia. Arran de la denúncia, es va efectuar una inspecció i com que les obres no disposaven de la corresponent autorització es va incoar expedient disciplinari urbanístic que va ordenar, el febrer d'aquell any, la suspensió provisional immediata de les obres.

Es va sancionar al Barça per fer obres sense la corresponent llicència amb 23.500 euros i també es va dictar una sanció amb una multa coercitiva el 2017 per 300 euros per incompliment de l’ordre de restitució. El Barça va donar compliment a l’ordre, restaurant la legalitat de les obres que s’havien fet sense llicència i restaurant les parts que corresponien. La restitució va finalitzar el desembre del 2019.

En l’actual projecte de remodelació de la Masia, les intervencions a dur a terme són el manteniment integral dels volums, façanes i interior (les parts on es conservin estructures i decoracions històriques), i permís per fer obres de restauració, conservació, rehabilitació, així com totes aquelles que signifiquin una recerca arqueològica o històrica. Qualsevol intervenció requerirà la realització d'una memòria d'investigació i recerca històrica que justifiqui i documenti les parts originals, defineixi les modificacions posteriors i la seva integració amb la proposta sol·licitada.

Fa uns dies la Fiscalia de Medi Ambient va obrir diligències d'investigació per determinar si el patrimoni protegit de la Masia del Barça ha estat destruït o corre perill de ser-ho. L'antiga seu de les joves promeses del Barça és bé cultural d'interès local des del 2000.

La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Laia Bonet, ha explicat que les obres autoritzades preservaran l'arquitectura i el paisatge, el caràcter aïllat de l'edifici i una connexió subterrània amb l'aparcament. A més, ha recordat que el nou planejament ja ha resolt les al·legacions del club i les veïnals i compta amb l'informe favorable del departament de patrimoni del consistori. Junts i ERC han dit que voten a favor però han demanat que se segueixi vigilant que es compleixi l'estipulat i es preservi el patrimoni històric.