Illa farà una recepció institucional al Barça pel títol de Lliga

Hi haurà recepció institucional al Barça després de la consecució del títol de Lliga, que se suma a la Copa del Rei i la Supercopa d'Espanya per completar el triplet domèstic. El president de la Generalitat, Salvador Illa, rebrà els blaugrana en una trobada privada, tal com ha avançat Catalunya Ràdio. L'última recepció a un equip blaugrana va ser al conjunt femení després de guanyar la Champions, encara sota la presidència de Pere Aragonès.