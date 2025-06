La dona del delegat del Reial Madrid podria ser la nova presidenta dels àrbitres

Primers moviments per decidir qui serà el nou president dels àrbitres. Es tracta d'una decisió que, passi el que passi, generarà polèmica. Però si el nom escollit és el de la dona de l'actual delegat del Reial Madrid, la decisió deixarà de ser una simple polèmica i passarà a ser un escàndol. Per molt surrealista que sembli, és un escenari que en aquests moments té opcions.

Segons ha explicat l'exàrbitre Eduardo Iturralde González a El Larguero de la Ser, el nom de Yolanda Parga, parella de Carlos Megía Dávila, sona a hores d'ara amb força per presidir la nova estructura del Comitè Tècnic d'Àrbitres. L'exàrbitra és actual responsable de l'arbitratge femení espanyol i ara podria assumir també el control de l'arbitratge masculí.

Els arguments per triar Yolanda Parga

Però, quins són els arguments que motiven una possible tria de Yolanda Parga per presidir els àrbitres? Doncs Iturralde González explica que des de la Federació Espanyola de Futbol es busca una persona que no tingui cap vincle o relació amb el cas Negreira. Com que la majoria d'homes vinculats amb l'arbitratge de diverses generacions han tingut tracte amb l'exvicepresident dels àrbitres, es va a buscar una dona. De fet, és un dels motius pel qual l'exàrbitre David Fernández Borbalán, un dels altres favorits, perd opcions.

A més, la tria de la nova cúpula del CTA té una sèrie de línies vermelles. No es vol la presència de cap membre d'un club, ni de jugadors ni d'entrenadors, ni de ningú que en algun moment hagi treballat per a la Lliga. Tampoc es volen àrbitres mediàtics que hagin estat susceptibles de polèmiques per les seves actuacions.

La relació entre Yolanda Parga i Megía Dávila

Yolanda Parga és exàrbitra i actual responsable d'arbitratge femení espanyol: "Negreira no va tocar el futbol femení", ha apuntat Iturralde González, que també ha explicat que Parga és una figura a l'alça dins la Federació i el món de l'arbitratge. A banda, la nova posició de CEO la pot ocupar un nom que ve del futbol sala i que, per tant, tampoc tindria cap vincle amb Negreira.

Però, tornant al cas de Parga, tampoc es pot deixar escapar la relació amb Megía Dávila. L'àrbitre es va retirar el 2017, justament el mateix any en què el Reial Madrid el va fitxar com a delegat. Així doncs, fa prop de set anys que treballa pel club blanc mentre que la seva dona pot ara dirigir els àrbitres espanyols.

La purga del Comitè Tècnic d'Àrbitres

El ball de noms es produeix després que la RFEF hagi cessat tota la cúpula del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA). Els destituïts han estat Luis Medina Cantalejo, qui era el president, Carlos Clos Gómez, màxim responsable del VAR i Antonio Rubino Pérez, el número dos de la cúpula, i també tres vicepresidents. El 2 de juliol es coneixerà qui seran els nous responsables de l'arbitratge espanyol.

Amb aquestes destitucions la RFEF busca "obrir una etapa arbitral més moderna i més adaptada a les necessitats actuals del futbol". En el comunicat també s'ha agraït la tasca dels cessats que han "exercit la seva responsabilitat en un context especialment exigent".