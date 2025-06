L'Audiència Nacional confirma 10.800 euros de multa a Rubiales pel petó no consentit a Jennifer Hermoso

La sala penal de l'Audiència Nacional ha confirmat la multa de 10.800 euros per a l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol Luis Rubiales pel petó no consentit a la jugadora Jennifer Hermoso a la final del Mundial del 2023 a Austràlia. El tribunal ratifica la sentència emesa després del judici de 18 mesos de multa a 20 euros per dia per un delicte d'agressió sexual.

La sentència manté igualment l'absolució del delicte de coaccions per a Rubiales i per als altres tres acusats en aquest procediment: l'exseleccionador femení Jorge Vilda, l'exdirector de futbol de la secció masculina Albert Luque i el que era responsable màrqueting de la federació Rubén Rivera.

La resolució desestima tots els recursos presentats tant per la Fiscalia de l'Audiència Nacional i les acusacions particular i popular, així com per la defensa de Rubiales i confirma íntegrament la sentència dictada pel jutjat central penal el 20 de febrer passat.