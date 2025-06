La Federació Espanyola destitueix tota la cúpula dels àrbitres després d'un any de polèmiques

La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha cessat la cúpula del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA). Els destituïts han estat Luis Medina Cantalejo, qui era el president, Carlos Clos Gómez, màxim responsable del VAR i Antonio Rubino Pérez, el número dos de la cúpula, i també tres vicepresidents. La RFEF ho ha anunciat a través d'un comunicat i asseguren que el 2 de juliol es coneixerà qui seran els nous responsables de l'arbitratge espanyol.

Amb aquestes destitucions la RFEF busca "obrir una etapa arbitral més moderna i més adaptada a les necessitats actuals del futbol". En el comunicat també s'ha agraït la tasca dels cessats que han "exercit la seva responsabilitat en un context especialment exigent".

Les destitucions es realitzen després de diverses polèmiques i degradacions del comitè i l'arbitratge espanyol. Pel que fa a la darrera competició d'internacional, el Mundial de Clubs que se celebra als Estats Units, només han estat cridats dos àrbitres per ocupar les places del VAR, és a dir que no hi ha cap àrbitre espanyol que serà sobre el camp.

A més, cal recordar el càstig que de la UEFA a l'inici de temporada, en què va posar a la nevera a dos àrbitres espanyols després del debat encès per unes mans de Marc Cucurella durant l'Eurocopa del passat estiu. A tot això s'hi suma les contínues jornades que han estat envoltades de polèmica durant aquesta darrera temporada.

La variació del barem per intervenir el joc a través del videoarbitratge, possibles mans o gols anul·lats per falta dels atacants han estat uns dels principals motius pel que hi ha hagut esbroncades per part de jugadors, directius dels clubs o de l'afició. Al cap i a la fi, aquesta darrera temporada hi ha hagut una contínua variació en el que era sancionable i el que no.