Junts reclama al TC que obligui el Suprem a aplicar l'amnistia

L'independentisme ha celebrat la decisió del Tribunal Constitucional (TC) d'avalar l'amnistia, conscients que ara la pilota torna a la teulada dels jutges, que tindran l'última paraula per aplicar la llei. Tant Junts, com ERC han advertit que el conflicte polític no s'ha resolt i que l'amnistia serveix per "esmenar" l'actuació de l'Estat amb el procés i "posar el comptador a zero" pel que fa a la repressió.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha considerat que l'amnistia és una "esmena a la totalitat" a la repressió de l'Estat, que segons ell persisteix amb la inaplicació de la llei per part del Tribunal Suprem i amb l'existència de "clavegueres". "La llei és una conquesta de l'independentisme en general i de Junts en particular, arrencada contra la voluntat de molts i sense cap contrapartida", ha remarcat. El conflicte, en tot cas, encara no està resolt. Si la llei encara no és completa, en tot cas, és per la "rebel·lió de les togues en contra de les urnes". "Ens temem que podríem assistir a una prova més que l'Estat no és una democràcia completa si aquesta sentència no té cap efecte pràctic immediat. Exigim al TC que posin en marxa tots els procediments per aplicar l'amnistia a tots els afectats", ha indicat.

El diputat d'ERC Joan Ignasi Elena ha qualificat d'"èxit" la decisió del TC sobre l'amnistia i també ha assegurat que és un triomf de les majories democràtiques. Elena ha afirmat que la llei és una victòria de l'independentisme, que "no existiria" sense els actors independentistes, que han posat els vots al servei d'aquesta decisió. El dirigent republicà ha avisat que, ara, amb aquest aval, el Tribunal Suprem i la resta de jutges han de "complir". "Han d'aplicar a tothom la llei i que s'acabi aquest calvari pels tribunals de tants líders i activistes que mai haurien d'haver patit el que han patit", ha afirmat. Per això ha fet una crida als jutges perquè apliquin una llei que ha estat ratificada. "Compleixin la llei, respectin la sentència i apliquin l'amnistia", ha reblat, però ha recordat que el conflicte polític continua viu i cal resoldre la qüestió a través d'un referèndum. "El conflicte persisteix i la repressió també", ha insistit Elena.

La diputada de la CUP Laia Estrada ha constatat que l'amnistia no ha servit pas per acabar amb la repressió ni el conflicte polític. En una roda de premsa aquest dijous des del Parlament, la diputada independentista ha afirmat que l'amnistia interessa "al règim del 78", i que el PSOE i la defensa i el TC l'avala per beneficiar l'Estat. Estrada ha afegit que s'alegra que hi hagi persones que s'hagin beneficiat de la llei, però ha refermat que no ha servit per resoldre el conflicte, perquè l'amnistia no s'ha associat amb el dret a l'autodeterminació. La CUP ha recordat que la llei ha deixat "gent fora" de l'aplicació de l'amnistia, i ha defensat que qualsevol persona represaliada s'hi hauria de poder acollir.

Des d'Òmnium també s'ha celebrat la decisió. "El TC tanca la batalla política que part del poder judicial estava lliurant contra el poder legislatiu", ha dit el president de l'entitat, Xavier Antich. A partir d'ara, ha dit, toca "aplicar la llei" a totes les persones que en són beneficiàries. "No tot s'hi val per defensar la unitat d'Espanya, el Poder Judicial ha d'aplicar l'amnistia a tothom de manera urgent i immediata", ha indicat. Antich ha assegurat que l'amnistia és una "victòria", però no suposa cap escenari de "normalització". "El conflicte polític continuarà mentre Catalunya no pugui decidir democràticament el seu futur polític", ha reblat.