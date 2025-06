Sánchez diu que la sentència del TC sobre l'amnistia és una «molt bona notícia per a Espanya» i apuntala la convivència

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat aquest dijous la decisió del Tribunal Constitucional (TC) de declarar constitucional la llei d’amnistia. En una atenció als mitjans des de Brussel·les, ha afirmat que és una "molt bona notícia" per a Espanya perquè apuntala la "convivència". "Estem tancant una crisi política que mai hauria d’haver sortit de la política", ha dit. Segons ell, la decisió demostra que "Espanya és un estat social i democràtic de dret" i que la llei aprovada al Congrés era constitucional. També ha destacat que la sentència posa de manifest "el valor de la política" com a "palanca de transformació i d’aportació de solucions a conflictes difícils" com el del procés.