Junqueras trasllada a Illa que sense finançament no tindrà pressupostos

Quan ERC va consultar a la militància l'acord rubricat amb el PSC per investir Salvador Illa, en plenes turbulències internes, un dels dubtes que sobrevolaven la votació era la capacitat per fer complir l'entesa que tindrien els republicans al llarg de la legislatura. Pràcticament un any després, i quan queden pocs dies per superar el termini fixat per formalitzar la proposta a través d'una comissió bilateral -s'hauria de celebrar el 30 de juny, però encara no té data definitiva-, Oriol Junqueras ja ha traslladat al president de la Generalitat que sense el nou model singular no tindrà pressupostos per al 2026. Un posicionament que és extensiu, també, als comptes de Pedro Sánchez a Madrid.

Així ho assenyalen fonts d'ERC consultades per Nació, que indiquen que el PSC ja ha rebut el missatge en les converses que s'han anat mantenint al llarg de les últimes setmanes. La negativa dels republicans a tramitar els primers comptes d'Illa va motivar que el president ni tan sols els presentés públicament, i tot el focus es va desplaçar als de l'any vinent, amb el finançament com a epicentre de la negociació. Pel que fa a Madrid, la realitat és diferent: la debilitat de Sánchez, que ha de posar d'acord socis tan diferents com Junts i Podem -que ha trencat explícitament amb el bloc de la investidura-, dificulta que de cara al 2026 el PSOE pugui disposar de nous pressupostos.

En quin punt es troba la negociació? Dirigents d'ERC sostenen que un dels problemes està focalitzat en María Jesús Montero, vicepresidenta primera del govern espanyol, ministra d'Hisenda i candidata del PSOE a la Junta d'Andalusia a les eleccions de l'any vinent. El fet que en les últimes setmanes tot hagi estat molt focalitzat en els presumptes casos de corrupció que assetgen els socialistes -amb Santos Cerdán, que declara la setmana vinent al Tribunal Suprem, a totes les portades juntament amb José Luis Ábalos i Koldo García- tampoc ha ajudat. Illa, en tot cas, té interès per materialitzar els passos del finançament: per complir els acords i per garantir-se nous pressupostos.

En aquest sentit, ERC assenyala que en cap cas acceptaran un canvi d'ordre en els termes de com s'han d'abordar les carpetes de finançament i dels nous comptes, i que tampoc hi haurà converses en paral·lel per tractar-les de manera simultània. És a dir: que si es va posar com a termini el 30 de juny d'enguany per celebrar la comissió bilateral sobre el nou model és perquè només desbrossat aquest aspecte es podia abordar, més endavant, la negociació dels comptes. Els pressupostos haurien d'aterrar al Parlament a principis d'octubre, segons marca la llei, i l'escenari més optimista per al Govern seria tenir-los en vigor quan arrenqui el 2026. Abans d'arribar-hi, però, hi ha qüestions pendents.

Illa insisteix que els acords es compliran

El president insisteix sempre que pot que els acords es compliran, més enllà de la situació que hi ha a Madrid. A Palau són conscients que la crisi al PSOE no ajuda, però el president va voler tranquil·litzar els socis la setmana passada al Parlament. "Els acords es compliran", va dir a preguntes d'ERC. El traspàs de Rodalies avança i la setmana passada es va encarrilar la nova empresa operadora, però el finançament està "molt verd", com reconeixia la mateixa Ester Capella. Amb tot, el Govern no vol ser el primer a reconèixer que els terminis difícilment es podran complir. De moment, l'executiu no enterra la bilateral, però no hi ha data prevista quan falten quatre dies perquè venci el termini.

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, insistia ahir que "l'objectiu es manté" i veia marge per convocar la reunió. "Queden uns dies, mantenim l'objectiu de tenir un acord", va dir. La consellera d'Economia, Alícia Romero, hi treballa intensament. Ara bé, des de l'executiu també reconeixen que "més enllà de la data" l'objectiu de fons és complir els pactes d'investidura i millorar el finançament de Catalunya, carpeta complexa que necessita una negociació a tres bandes -Estat, Generalitat i ERC- i que irrita profundament la resta de territoris de l'Estat. Precisament per aquesta complexitat, el PSC obria la porta a flexibilitzar el calendari previst a l'acord amb ERC, que totes les parts admeten que és ambiciós.

El pacte diu que el nou finançament s'haurà de formalitzar "durant el primer semestre de 2025". Durant aquest any, "caldrà impulsar els acords als quals s'arribi" a la comissió bilateral, "a través de modificacions legislatives i, quan correspongui, traslladar-los a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals" perquè els aprovi. El PSC i ERC també van pactar que Catalunya haurà de recaptar l'IRPF l'any 2026. Fins ara, un grup d'experts continua treballant per concretar una proposta de nou model i s'han fet alguns avenços per muscular l'Agència Tributària de Catalunya. A canvi del tercer suplement de crèdit, ERC va acordar amb el Govern 200 noves places per a la Hisenda catalana.

Les demandes de Junts

El finançament també és important per a Junts, que no es cansa de repetir en privat -així ho han indicat diversos dirigents consultats per Nació- que no hi ha cap avenç entre ERC i el govern espanyol. "No tenen res", insisteixen des del partit de Carles Puigdemont. Abans de la caiguda de Cerdán, la intenció de Junts era parlar d'un model singular basat en el concert a partir del setembre, especialment si s'havia aconseguit prèviament que el català sigui oficial a Europa. Aquesta carpeta continua encallada, i no es va tractar en la reunió del Consell de la Unió Europea d'aquest dimarts. Com l'aplicació plena de l'amnistia, l'independentisme continua pendent del compliment total dels acords amb el PSOE.