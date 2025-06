El Govern manté amb vida la bilateral del finançament però admet que no té data

El Govern "manté l'objectiu" de formalitzar l'acord pel finançament singular amb l'Estat abans d'acabar el mes de juny, però el temps s'esgota i sembla poc viable que es pugui convocar una reunió bilateral per segellar el pacte abans de dilluns vinent, tal com preveu l'acord entre el PSC i ERC per a la investidura de Salvador Illa. Malgrat l'allau de preguntes sobre la mateixa qüestió, la portaveu, Sílvia Paneque, no s'ha pogut del mateix missatge. "Queden uns dies, mantenim l'objectiu de tenir un acord", ha dit. De tota manera, ha reconegut també que, ara com ara, no hi ha cap data prevista per a la reunió, quan falten només cinc dies perquè venci el primer termini d'una de les carpetes centrals de la legislatura.

La qüestió és complexa i es treballa per aconseguir un acord a tres bandes, que sigui satisfactori per ERC i puguin assumir els governs català i espanyol. Des del Govern admeten que l'escenari "òptim" seria fer la bilateral tal com està previst i tenir una proposta tancada el 30 de juny i eviten valorar "futuribles". Amb tot, la portaveu també ha recordat que "més enllà de la data, l'objectiu és complir l'acord i millorar el finançament". Convocar una trobada entre governs requereix un cert temps, però Paneque ha assegurat que, si finalment es tanca un pacte, "es pot actuar d'urgència". Per qüestions de calendari, si finalment es fes la reunió dilluns vinent coincidiria amb la declaració de Santos Cerdán al Tribunal Suprem pel presumpte cobrament de comissions per adjudicacions d'obra pública.

Ni Illa ni el Govern volen reconèixer que el termini s'esgota, però el PSC i ERC admeten que les negociacions estan "molt verdes". La setmana passada, els socialistes admetien que podria ser necessari un "calendari menys rígid", i els republicans fa temps que reconeixen que les converses amb el Ministeri d'Hisenda s'han "alentit". "Treballem intensament per complir l'acord, però sense una data determinada", ha insistit Paneque en la roda de premsa posterior al consell executiu, que s'ha fet excepcionalment en dimecres perquè dimarts era Sant Joan. Amb el traspàs de Rodalies, una altra carpeta rellevant, es va poder tancar un acord la setmana passada després d'intenses negociacions. Amb el finançament sembla que la negociació va a una altra velocitat.

Qui sap si la qüestió del finançament va ser un dels temes de conversa entre Illa i Pedro Sánchez a la reunió que van mantenir, per sorpresa, divendres passat. El Govern no n'ha volgut donar detalls i l'ha emmarcat en "l'àmbit privat" de dues persones que tenen una bona relació. Es dona la circumstància que aquestes dues persones són els presidents de Catalunya i Espanya, i que la trobada es va fer a la Moncloa, però Paneque no n'ha volgut donar detalls més enllà de confirmar que es va oficialitzar la proposta de situar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova. Es va parlar de finançament o del futur de la legislatura espanyola? Són "converses privades". "A cap membre del Govern li sembla estrany que dues persones que tenen una relació fluida decideixin trobar-se per discutir el que creguin convenient", ha dit la portaveu.