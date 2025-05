La recepció d'Illa al Barça s'ajorna per problemes d'agenda del club

Salvador Illa havia de fer aquest dimarts una recepció institucional als jugadors del Barça, però finalment s'ha hagut d'ajornar. Segons ha avançat Catalunya Ràdio, la trobada no es produirà per problemes d'agenda del club. El president de la Generalitat havia organitzat una trobada privada amb els futbolistes del primer equip blaugrana després d'aconseguir el triplet domèstic, i ara queda per veure si es busca una nova data. L'última recepció a un equip blaugrana va ser al conjunt femení després de guanyar la Champions, encara sota la presidència de Pere Aragonès.