Madrid posa la primera pedra del circuit de Fórmula 1 amb el rebuig dels veïns, ecologistes i l'oposició

José Luis Martínez-Almeida i Isabel Díaz Ayuso han presidit l'acte de col·locació de la primera pedra del circuit urbà de Fórmula 1 que ha d'acollir el Gran Premi d'Espanya des de 2026 fins a 2035. Els dos mandataris madrilenys ho han fet l'endemà que l'Ajuntament aprovés la llicència de construcció i amb la promesa que l'esdeveniment tindrà un impacte de 450 milions d'euros cada any, generarà 8.200 llocs de treball directes i atraurà 112.000 espectadors. Unes xifres que no convencen ni els veïns, que es queixen del soroll i els problemes de circulació, ni les entitats ecologistes, ni l'oposició, que adverteix que tot i la promesa de "cost zero", l'F1 de Madrid pot acabar com el fiasco de València també impulsat pel PP.