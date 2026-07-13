Sant Andreu i Europa no compartiran estadi: els graciencs jugaran a Can Dragó

Els socis de l'Europa han decidit que el primer equip masculí continuarà disputant els partits com a local a Can Dragó durant la temporada 2026/27. L'opció s'ha imposat amb 624 vots (63,16%) per sobre de l'alternativa, el Narcís Sala, estadi de la UE Sant Andreu, que ha rebut 364 suports (36,84%). D'aquesta manera, els graciencs no jugaran a l'estadi del seu gran rival barceloní després de veure's obligats a deixar el Nou Sardenya, camp històric de l'Europa.\r\n\r\nLa consulta ha comptat amb el vot del 50,54% dels socis, de manera que gairebé la meitat del cens no han pres part en una decisió estratègica per al futur immediat del club. Entre les mostres de rebuig a la possibilitat de jugar al Narcís Sala hi havia el comunicat del grup Eskapulats, que havia anunciat que no assistiria als partits si l'Europa acabava traslladant-se a l'estadi del Sant Andreu. Amb el resultat de la consulta, el club posa fi al debat i fa una crida a l'afició escapulada a omplir Can Dragó durant la temporada vinent.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nEuropa i Sant Andreu podrien compartir estadi per l'endarreriment de la gespa al Nou Sardenya Gerard Mira\r\n\r\n