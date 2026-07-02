Europa i Sant Andreu podrien compartir estadi per l'endarreriment de la gespa al Nou Sardenya

El Club Esportiu Europa i la Unió Esportiva Sant Andreu podrien compartir l'estadi del Narcís Sala, propietat de l'Ajuntament, a causa de l'endarreriment del canvi de gespa del Nou Sardenya. El primer equip masculí dels graciencs ha jugat tota l'última temporada a Can Dragó a causa de l'ascens a Primera RFEF, ja que un dels requisits per formar part de la competició és tenir gespa natural, cosa que l'estadi dels escapulats no complia. L'Ajuntament, després de l'ascens dels quadribarrats i unes llargues negociacions amb l'Europa, es va comprometre a instal·lar gespa natural als dos estadis, cosa que els permetria jugar a Primera RFEF i mantenir-se dins els seus estadis de tota la vida.
Ara, però, la cosa sembla tornar a complicar-se. El passat 28 de maig, com indiquen des del club gracienc, el consistori els va comunicar per primera vegada que l'estadi de Mundet -on havien de jugar mentre duraven les obres al Nou Sardenya- no estaria disponible fins al juny de 2027, i la gespa natural de l'estadi fins a finals d'aquell mateix any. La cosa, doncs, obliga l'Europa, que travessa un mal moment econòmic, a continuar llogant l'estadi de Can Dragó. L'Ajuntament s'ha compromès a eximir-los de pagar el lloguer, però, independentment dels ajuts municipals, els escapulats calculen que passar un any més a Can Dragó els deixarà unes pèrdues d'entre 400.000 i 500.000 euros.
Davant d'aquesta situació, l'Europa planteja dos escenaris, els quals ha sotmès a consulta dels socis: renunciar a la categoria si no s'ha assolit una alternativa abans del 14 de juliol o mantenir-se a Primera RFEF i compartir el Narcís Sala amb el Sant Andreu un cop tinguin la gespa natural instal·lada -que arribarà abans que la dels graciencs. Ara, doncs, els socis de l'Europa tenen fins al diumenge 12 de juliol per decidir quina decisió volen prendre i, en cas que surti favorable l'opció de compartir amb els andreuencs, l'última paraula recauria en l'Ajuntament, ja que és el propietari del camp. Des del Sant Andreu recorden que és el consistori qui ha de negociar les condicions d'un eventual estadi compartit.