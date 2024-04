Laia Cañigueral: «No tenir una partida concreta per a la variant d'Olot és una irresponsabilitat»

La candidata d'ERC per Girona, Laia Cañigueral, ha visitat aquest divendres Olot acompanyada dels garrotxins Laila El gamouchi i Bartomeu Compte, respectius número 7 i 15 de la llista republicana a la demarcació. Ho ha fet en el marc de la precampanya del 12-M que ja ha provocat que aterressin diferents candidats a la Garrotxa en una setmana. Dilluns va ser el torn del candidat gironí de la CUP, dijous la candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, i aquest divendres el líder del PSC Salvador Illa també s'ha passejat per la comarca, igual que la candidata gironina dels republicans.

En una compareixença de premsa, Cañigueral s'ha centrat a destacar la tasca del govern de Pere Aragonès durant els últims tres anys. Ha remarcat l'impuls en la construcció del nou CAP d'Olot, l'aposta per als micropobles amb el servei d'escola rural a Castellfollit i les facilitats per utilitzar el transport públic que ha suposat la incorporació de la Garrotxa a l'ATM de Girona.

On ha estat més s'ha estès Cañigueral ha estat en la variant d'Olot i les Preses. "Hem apostat per trobar la fórmula per desencallar la variant. Ho ha fet possible aquest govern i treballant conjuntament amb els tres ajuntaments afectats per arribar a un acord i fer un projecte que serà referent perquè hem trobat un projecte que ens permet millora la vida de les persones que viuen a Olot i, al mateix temps, preservar aquest paratge natural que tenim a la Garrotxa", ha dit.

Però, a part de ressaltar la feina feta, Cañigueral també ha enviat un dard a Junts i Comuns per no haver donat suport als pressupostos de la Generalitat per aquest 2024, els quals incloïen una partida plurianual per al tram oest de la variant d'Olot. "Hem de lamentar, per la irresponsabilitat d'alguns, que no puguem comptar amb els 132 milions consignats fins al 2027. No tenir una partida concreta especifica per la variant, per nosaltres és una irresponsabilitat. Aquí s’han primat opcions partidistes per sobre dels garrotxins".

En matèria de mobilitat, Cañigueral també ha dit que el projecte del tren tram d'Olot-Banyoles-Girona cal que s'analitzi bé la viabilitat perquè les comarques gironines "tenen entorns naturals que cal preservar". Sobre aquest tema també ha afirmat que ha de ser una proposta "que no vingui de Barcelona, sinó que sorgeixi i estigui pactada amb el territori". La iniciativa del tren tram d'Olot va néixer d'una plataforma ciutadana el 2021 i ara Territori està finalitzant els primers estudis de viabilitat, els quals no han agradat als impulsors del projecte.