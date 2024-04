Dinàmig passarà a ser un consorci amb els Ajuntaments de la Garrotxa

L'Agència Dinàmig d'Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa passa a una altra talla. L'ens que impulsa polítiques i projectes sobre promoció econòmica i ocupació a la comarca canvia la seva governança i incorporarà tots els ajuntaments a la direcció. El pas fa dos anys que s'estava plantejant i ara es farà efectiu.



Els ajuntaments que ho desitgin passaran a formar part de la Junta General de Dinàmic, que es transformarà en un consorci i es dirà Consorci Dinàmig. Fins ara, l'organisme era dirigit només per l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal i la resta d'ajuntaments de la Garrotxa havien de sol·licitar serveis o ajudes a través del Consell. Ara els consistoris tindran veu i representació dins l'organisme i, per tant, una acció molt més directa per decidir les polítiques comarcals que ha d'impulsar l'ens.



"Després de vuit anys, es veu que realment les polítiques fetes des d'un punt de vista de tota la comarca són més efectives i és el moment de fer aquest canvi de governança", diu el president del Consorci Dinàmig, Pep Berga. La presidència de l'ens, seguirà en mans de l'Ajuntament d'Olot, el qual també serà la institució de la qual dependrà Dinamig.



Un dels principals canvis que ha d'aportar la reestructuració de Dinàmig és un servei molt més proper cap als pobles de la comarca. "Fins ara els serveis es prestaven de manera centralitzada a Olot. El gran canvi que hi haurà és que els serveis s'acostaran als municipis. Tot això ho anirem dissenyant amb els ajuntaments perquè cada un té una realitat diferent", explica la directora de Dinàmig, Ariadna Villegas, qui continuarà exercint el càrrec.

Alcaldes i representants comarcals en la presentació aquest dimecres de la nova governança de Dinàmig. Pau Masó Ros



"Moltes vegades ens costa ajudar els nostres veïns i veïnes i el fet que puguem comptar amb un tècnic de Dinàmig que ens ajudi a la promoció econòmica o a l'acompanyament de persones que busquen feina i pugui venir als municipis és un molt bon avantatge. Aquest canvi beneficiarà molt la nostra comarca i espero que sigui un model referent a Catalunya en promoció econòmica", descriu l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, el qual entrarà a formar part de l'ens garrotxí.



La junta general de Dinàmig ja va aprovar el passat mes de març la transformació de la governança de l'ens. Aquest abril l'Ajuntament d'Olot ho aprovarà per ple i el maig serà el torn del Consell Comarcal. A partir de juny, els ajuntaments que hagin decidit formar-ne part, s'hi podran anar incorporant.



L'Agència Dinàmig va néixer el 2016 de la mà de l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa amb l'objectiu d'impulsar l'economia local i l'ocupació. Des de llavors, l'organisme s'ha erigit en la principal eina per promoure les polítiques d'aquest àmbit al territori i ho demostra el fet que amb aquests vuit anys de vida ha gestionat més de 10 milions d'euros en accions actives d'ocupació i desenvolupament local a través de diferents subvencions del Servei d'Ocupació de Catalunya. Ara mateix, Dinàmig recull el 70% de les aportacions que fa el SOC a la Garrotxa.