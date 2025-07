Una oficina itinerant dels Mossos recorrerà cinc pobles de la Garrotxa

Els Mossos d'Esquadra engeguen una prova pilot a cinc pobles de la Garrotxa amb una oficina de denúncies itinerant. Els agents s'aniran desplaçant als diferents municipis un dia per setmana perquè la ciutadania pugui denunciar i fer tràmits senzills. El servei s'engega a Besalú, Les Planes d'Hostoles, Sant Joan les Fonts, Santa Pau i La Vall d'en Bas. Són pobles que s'han escollit perquè són turístics o bé per la seva "centralitat" amb d'altres de la rodalia.

La nova oficina itinerant dels Mossos d'Esquadra a la comarca dona resposta a la demanda dels ajuntaments per evitar que els veïns hagin de desplaçar-se a la comissaria d'Olot sempre que vulguin fer un tràmit. El sotsinspector Blai Ortiz ha explicat que la idea va començar a gestar-se ara fa dos anys, quan Besalú li va demanar poder tenir aquest servei arran de l'increment de turistes que vivia el poble.

A partir d'aquesta setmana, la nova oficina ja és una realitat. La integren dos agents, que de dilluns a divendres es desplaçaran cada matí a un dels cinc pobles. En concret, a Santa Pau els dilluns, a Besalú els dimarts, a Sant Joan les Fonts els dimecres, a La Vall d'en Bas els dijous i a Les Planes d'Hostoles els divendres.

Entre les nou del matí i les dues de la tarda, en espais cedits pels consistoris, els mossos hi recolliran denúncies de delictes lleus i també hi duran a terme tràmits senzills. "Estem parlant, per exemple, de petits furts que no comportin una investigació; perquè per a la resta de delictes, on s'hagin de prendre declaracions i citar testimonis, caldrà anar a la comissaria d'Olot com fins ara", ha precisat el sotsinspector.

Pel que fa als tràmits, aquesta Oficina Oberta dels Mossos d'Esquadra permetrà que la ciutadania pugui fer-hi autoritzacions per a la sortida de menors a l'estranger o comunicar-hi pèrdues de documentació, per exemple, del DNI. L'oficina no tan sols és exclusiva dels habitants d'aquests pobles de la Garrotxa, sinó que s'obre a tota la comarca. I sobretot, als qui viuen a prop dels cinc municipis. "Per exemple, aquells veïns de Maià de Montcal que ho necessitin, podran anar a Besalú i no caldrà que es desplacin fins a la comissaria d'Olot", ha precisat Blai Ortiz.

L'oficina de denúncies itinerant s'engega ara com a prova pilot, que durarà sis mesos, tant d'estiu com d'hivern. El cap dels Mossos a la comarca ha explicat que, passat aquest període, se n'analitzarà "l'impacte" i també s'avaluarà si cal estendre-la en altres llocs de la Garrotxa.

Apropar la policia a la ciutadania

Tant el Consell Comarcal com els cinc pobles que formen part de la prova pilot han subratllat la importància d'apropar a la població la presa de denúncies i tràmits que fins ara només es podien fer a la comissaria d'Olot. El regidor de l'Ajuntament de Besalú, German Mas, explica que la nova oficina dels mossos podrà treballar estretament amb els vigilants municipals i que uns i altres estaran “interconnectats”.

L'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal, ha subratllat que, en el seu cas, en què no tenen ni vigilants ni policia local, l'oficina itinerant "és una gran oportunitat". "Cada quinze dies fem una trobada amb els mossos de proximitat, però aquesta presència setmanal suposa que la ciutadania tingui una nova porta d'accés amb la policia", ha posat en relleu Vidal. També, perquè si els veïns s'adrecen a l'oficina per denunciar-hi casos que no corresponen als Mossos ells els derivaran a qui pertoqui.

L'alcalde de Les Planes d'Hostoles, Marc Puig, ha valorat que l'obertura de l'oficina "és un pas més perquè els veïns se sentin seva la policia i no s'hagin de desplaçar fins a Olot". Per la seva banda, l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, ha recordat que des de fa temps "els pobles petits" demanaven "aquesta policia supramunicipal". Sobretot, a les zones més rurals. "Poder comptar cada setmana amb aquests agents és important; per això, vull fer una crida perquè la gent se senti seu el servei i l'utilitzi", ha conclòs.