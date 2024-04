​L'Alta Garrotxa comença a fer activitats d'educació ambiental

L'Alta Garrotxa vol fer passos endavant en matèria d'educació ambiental. Després d'establir des del 2021 el servei de reserva prèvia i d'informadors ambientals, ara es vol anar més enllà i implantar una estratègia més consolidada i extensa per promoure els valors patrimonials i naturals de l'espai

Per aconseguir aquest objectiu, el 2023 el Consorci de l'Alta Garrotxa va aprovar el Pla estratègic d'educació ambiental, un document que posa les bases per desplegar l'estratègia comunicativa i educativa sobre l'espai natural. "Aquest pla, per nosaltres, és crucial. Aquest 2024 començarem a fer activitats d'educació ambiental dins de l'Alta Garrotxa. Això és una iniciativa que està molt introduïda al parc natural de la Zona Volcànica, però nosaltres per recursos no havíem encarat", diu la directora del Consorci, Sara Sánchez, en una entrevista a NacióGarrotxa.

Sara Sánchez, directora del Consorci de l'Alta Garrotxa. Martí Albesa Castañer

El nou pla ha de servir per conscienciar el visitant i la població del territori sobre la conservació i el valor natural de l'Alta Garrotxa. Sánchez creu que sense inculcar aquesta consciència, hi haurà punts de l'espai natural que no es podran conservar: "Hem fet aquest pla estratègic per veure com podem acostar, tant a la gent local com al visitant, tots aquells valors i bones pràctiques. Hem vist que sense aquesta feina, hi haurà sectors del territori que no podran ser preservats. Necessitem la col·laboració del visitant i aquí és on volem treballar".

El 2023, l'Alta Garrotxa va rebre 26.864 persones. Són un 24% menys que les que va haver-hi el 2020 (33.325), l'any amb més afluència i el qual va servir per prendre la decisió d'implementar la reserva prèvia per accedir a l'espai. Des de llavors, l'afluència ha anat disminuït i s'ha estabilitzat.

Amb el pla d'educació ambiental, l'Alta Garrotxa pretén desenvolupar activitats d'educació formal i no formal. Una de les idees és començar a treballar amb les escoles i generar materials educatius amb els centres del territori. L'altra proposta és vincular entitats locals per fer activitats conjuntes de conservació com pot ser la neteja de la riera de Sant Aniol que ja s'ha fet amb voluntaris de Creu Roja.