LC Paper invertirà 4,3 milions per a millorar el reciclatge i aprofitament del paper

Inversió de calibre la que pretén dur a terme aquest 2024 l'empresa garrotxina LC Paper. Ubicada a Besalú, la companyia es dedica a la producció de paper i ara preveu dur a terme una inversió de 4,3 milions d'euros per millorar el reciclatge d'aquest material i el seu reaprofitament.

"La inversió correspon a la instal·lació de maquinària industrial d'última generació per a dur a terme un procés de triatge de materials on se separen les fibres de paper i cartró d'altres elements com plàstics, adhesius o traces de metall. El nou procés, codisenyat amb enginyeria alemanya i índia, permet una identificació acurada dels materials que maximitza l'aprofitament de la matèria primera reciclada", afirma en un comunicat l'empresa.

La nova inversió hauria d'estar enllestida a finals d'aquest any i finançat pels fons Next Generation. LC Paper és una empresa familiar fundada l'any 1881 que actualment opera tres centres productius als municipis de Besalú, Sarrià de Ter i Fornells de la Selva. Disposa d'una plantilla de 140 professionals. L'any 2023 va facturar més de cinquanta milions d'euros i va exportar els seus productes a 28 països de quatre continents.