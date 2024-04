Tot el que has de saber sobre la inscripció i portes obertes a les escoles bressol d'Olot

Si et trobes en el moment de decidir quina serà la primera escola del teu fill o filla i no saps per on començar, NacióGarrotxa t'ho posa fàcil. Aquest mes d'abril comença el procés de selecció del centre i el maig serà el moment de fer la inscripció. Et resumim les dates i informacions clau que has de tenir en compte per als pròxims dos mesos.

Portes obertes

Abans que s'obrin les inscripcions al mes de maig per als cursos i0, i1, i i2, els centres públics organitzaran jornades de portes obertes perquè les famílies puguin escollir amb més comoditat l'escola bressol on vulguin portar els seus fills.

A partir del pròxim dimarts 16 d'abril les cinc llars d'infants públiques d'Olot comencen diferents jornades de portes obertes fins al dijous 25 del mateix mes. La llar d'infants de Sant Roc encetarà les portes obertes el dimarts 16 a les 10.30 h i oferirà una segona data, el dijous 18 d'abril, a la mateixa hora. El mateix dimarts 16 a les 17.30 h tindran lloc les portes obres de l'escola bressol Sant Pere Màrtir i les Fonts. Finalment, La Gredera del Morrot oferirà la jornada el dilluns 22 d'abril a les 17.30 h i Sant Miquel, el dijous 25 d'abril també a les 17.30 h.

Inscripcions

Un cop les famílies hagin visitat els centres educatius i tinguin la decisió presa. Començarà el procés de preinscripció. Serà del dimecres 8 de maig fins al dimarts 21 del mateix mes. Les preinscripcions es podran fer de manera telemàtica al web www.oloteducacio.cat.

Per altra banda, també es podrà fer de manera presencial: els matins de 8 a 15 h a la planta baixa de l'Àrea de Cultura i Educació situada a l'Hospici. Es podrà demanar cita a partir del 2 de maig al web de l'Ajuntament d'Olot.

A l'hora d'inscriure el teu fill o filla cal que tinguis en compte algunes informacions importants: per inscriure un infant per primera vegada a una escola bressol ha de tenir 16 setmanes com a mínim a l'inici del curs escolar, només es pot presentar una sol·licitud per infant, a la preinscripció es poden posar un màxim de cinc centres ordenats per preferència, i els tràmits els pot fer el tutor legal o una altra persona sempre que aporti la documentació necessària.

Documentació necessària

Per fer la preinscripció cal tenir el DNI i còpia del pare, mare o tutor legal, el llibre de família o certificat de naixement i la documentació justificativa dels punts acreditats que s'obté a través del procés de preinscripció.

Els punts que s'atorguen a cada infant depenen dels germans que hi hagi al centre (50 punts) i la proximitat del domicili habitual o el lloc de treball del pare o mare. Si el domicili habitual està dins la zona de l'escola bressol, s'entreguen 30 punts; si l'adreça de la feina dels pares està dins la zona escolar, 20 punts; i si el domicili habitual està dins el municipi, però no dins la zona de l'escola bressol, 10 punts. Consulta aquí el mapa escolar d'Olot.

També hi ha criteris complementaris com: si la familia rep la renda garantida de caiutadanua (15 punts), si algun membre de la família té alguna discapacitat superior al 33% (15 punts), si el pare o mare treballa al centre educatiu (10 punts), si és família nombrosa (10 punts), família monoparental (10 punts), ser bessó o trigemin (10 punts), acolliment familiar (10 punts) o víctima de violència de gènere o terrorisme (10 punts).

Calendari

Un cop feta la preinscripció, s'ordenaran totes les sol·licituds segons la puntuació de cada infant i es publicaran les llistes d'admissió als centres. Això serà el 31 de maig. Del 3 al 7 de juny s'obrirà un període de reclamacions i el 10 de juny es publicarà la llista definitiva amb totes les reclamacions resoltes. Finalment, del 17 al 25 de juny s'obrirà el període de matriculació a cada escola bressol. En total, el pròxim curs 2024-2025 s'oferiran 326 places entre i0, i1, i i2.