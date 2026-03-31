Mor Marià Lorca, exalcalde de Figueres i confessor de l'últim secret de Salvador Dalí

L'exalcalde de Figueres, Marià Lorca, ha mort aquest dimarts als 87 anys. Lorca va destacar pel lideratge del consistori durant més d'una dècada a finals del segle XX, però també per l'estreta relació amb Salvador Dalí, fill de la ciutat. La història sobre el secret que el pintor va compartir amb ell a l'últim moment és llegendària.
Nascut a Navata l'any 1938, Lorca va dirigir la ciutat empordanesa entre els anys 1983 i 1995 sota el paraigua de l'antiga Convergència i Unió (CiU). També va ser diputat provincial i al Parlament de Catalunya, a més d'ostentar el càrrec de primer president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Durant la seva llarga trajectòria a la ciutat, Lorca va establir una estreta relació amb Dalí, que li hauria confessat un últim secret -que mai s'ha desvelat- abans de morir. De fet, va ser a Lorca a qui, en l'últim moment, hauria demanat ser enterrat sota la cúpula del Museu Dalí de Figueres, en lloc de Púbol, on hi havia la tomba de la seva musa Gala.
Des de l'Ajuntament de Figueres lamenten la pèrdua i destaquen que el seu llegat i la seva aportació a la ciutat encara perdura. Pel que fa al funeral, tindrà lloc aquest dimecres a les 10 hores a l'Església de Sant Pere de la ciutat.