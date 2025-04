Així és el nou restaurant dels germans Roca a Sant Julià de Ramis: cuina catalana i homenatge a la mare

Els germans Roca obren aquest diumenge el restaurant Montserrat Fontané, l'establiment de cuina tradicional catalana que se situa al pis superior de la fortalesa de Sant Julià de Ramis. Es tracta d'un nou establiment que hi ha al complex Esperit Roca, on ja hi ha un hotel, un restaurant i es treballa a obrir la destil·leria i un espai expositiu.

El nou restaurant ofereix plats de cuina tradicional catalana i és un "homenatge" a la cuina de Montserrat Fontané, la mare dels tres germans, i també a la cultura matriarcal. De fet, els germans han volgut situar-lo al pis superior, on hi ha les millors vistes, com a part d'aquest homenatge.

L'espai de la fortalesa de Sant Julià de Ramis, que gestionen els germans Roca des del juliol del 2022, compta des d'aquest diumenge amb un nou restaurant. Es tracta d'un establiment que està al pis superior de la fortalesa, on hi ha les millors vistes de tot l'espai d'Esperit Roca, i es troba al costat de l'hotel que van obrir els germans.

La idea d'aquest nou restaurant és oferir plats de cuina tradicional, igual que els que cuinava la mare al restaurant Can Roca, al barri de Taialà de Girona. El restaurant és un "homenatge" a la cuina que feia Montserrat Fontané, però també a tota la cuina i les receptes que han passat de mans d'àvies, mares i filles fins a l'actualitat.

Ubicació privilegiada

L'obertura es fa aquest diumenge 27 d'abril, però el portal de reserves està obert des de feia dies. De moment, no hi ha taula disponible fins al mes de juny i l'establiment obrirà de dijous a diumenge en servei de dinar (d'una a dues del migdia) i de sopar (de dos quarts de vuit del vespre a dos quarts de deu de la nit).

Les taules que hi ha en aquest restaurant compten totes amb vista a la comarca del Gironès i de l'Empordà, ja que es troba al cim de la muntanya dels Sants Metges i hi ha una vista panoràmica de la zona.

Al marge de l'obertura d'aquest nou restaurant, els tres germans treballen en dos altres espais més del complex Esperit Roca que hi ha a la fortalesa. Un, es tracta de la zona de destil·leria, on es preveu que la gent pugui conèixer tot el procés de destil·lats que fan i tastar-ne alguns. L'altra és la nova fase de la zona expositiva, que els germans volen concentrar en tots els reconeixements que han rebut.