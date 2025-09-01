El Corte Inglés acomiada una treballadora per usar els punts promocionals dels clients

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat l’acomiadament disciplinari d’una caixera d’El Corte Inglés amb més de 30 anys d’antiguitat per apropiar-se de productes sense autorització i usar els punts promocionals dels clients per obtenir descomptes. El procediment va iniciar-se l’octubre de 2019, quan va sorprendre’s la treballadora mentre recollia una bossa a la consigna del centre amb diversos articles, alguns dels quals sense tiquet justificant de compra.
En la carta d’acomiadament, El Corte Inglés al·legava una transgressió de la bona fe contractual i un abús de confiança, “especialment greu en el seu cas”, per les seves responsabilitats a les caixes. L’empleada ja tenia una sanció per incompliment de la normativa de compres l’any 2018, tanmateix, va recórrer judicialment la decisió de l’empresa argumentant que no havia provat d’amagar els fets i que havia estat prenent una medicació per a l’ansietat que podria haver influït en la seva conducta.
La constatació d’acomiadament procedent per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya arriba després que la treballadora recorregués la decisió del Jutjat Social número 2 de Girona, que ja havia donat la raó a l’empresa l’any 2021, posant l’accent en l’efecte de la medicació en les seves capacitats psicofísiques. La gravetat de l’acció, han conclòs ambdós processos, rau en la pèrdua de confiança que suposa apropiar-se de beneficis destinats només als clients.
La patronal d'El Corte Inglés demana 16.000 immigrants per cobrir vacants
La patronal espanyola dels grans magatzems de distribució al detall ANGED necessita empleats i, amb la promesa de formar-los i donar-los recorregut professional, ha reclamat un contingent d'uns 16.000 immigrants per cobrir vacants. Els 23 grups d'empreses integrants –representa a companyies com El Corte Inglés, Carrefour, Leroy Merlin, Media Markt o Ikea, entre d'altres– han explicat en un informe recent que fa temps que alerten de dificultats a l'hora de trobar determinats perfils i poder completar les seves plantilles.
La seva estratègia per revertir aquest desajust implica impulsar una formació reglada, amb itineraris alineats amb el sector de comerç, així com l'adopció de pràctiques de formació dual perquè empreses i alumnes tinguin major retorn.