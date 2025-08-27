La patronal d'El Corte Inglés, Ikea i Carrefour demana 16.000 immigrants per cobrir vacants

La patronal espanyola dels grans magatzems de distribució al detall, ANGED, necessita treballadors i, amb la promesa de formar-los i donar-los recorregut professional, reclama que un contingent de, com a mínim, 16.000 immigrants per cobrir vacants. Aquesta patronal, de la que formen part El Corte Ingrés, Carrefour, Leroy Merlin, Media Markt o Ikea entre d'altres, explicava en un informe recent del que es fa ressò El Economista que vuit de cada deu empreses de la distribució tenen problemes i pateixen desajustos tant en funcions operatives bàsiques, com a les seccions d’ultrafrescos o manteniment de botigues, com en llocs tècnics clau per al seu desenvolupament.
Per fer front a aquest desajust en termes de talent, a més de “facilitar la incorporació de nous nínxols de professionals estrangers”, la patronal ha plantejat a les diferents administracions una sèrie de propostes, reclamant abans de res garantir un marc de relacions laborals "flexible" i implantar l'anomenada unitat de mercat llimant competències de les comunitats, “imprescindible per a la coordinació autonòmica en formació”.
El passat juliol aquesta patronal ja va afirmar que, a Catalunya, hi havia 32.000 vacants al seu sector i que el 85% de les vacants es concentrava als serveis afectant les empreses de menys de 50 treballadors. La seva presidenta, Matilde García Duarte, va reclamar un gran pacte sobre la formació així com una política migratòria per ajudar a cobrir les necessitats de les empreses.