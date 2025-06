El Meteocat activa l'avís de perill a sis comarques per forts ruixats i tempestes

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de perill per la intensitat de la pluja a sis comarques la tarda d'aquest dimecres i Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase de prealerta. I és que els models preveuen que descarreguin més de 20 mil·límetres d'aigua en mitja hora.

Concretament, l'alerta afecta l'Alt i el Baix Empordà, la Selva, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i el Ripollès entre les 14:00 hores i les 20:00 hores d'aquest dimecres. El llindar de perill és de grau dos sobre sis, pel qual convé extremar les precaucions a l'hora de desplaçar-se i evitar les zones inundables i les rieres.

El @meteocat informa que hi ha previsió de superació del llindar de risc d'intensitat de pluja (més de 20 litres en 30 minuts), des del migdia fins al vespre a comarques de la demarcació de Girona.



Compte❗



Posem en prealerta el pla #INUNCAT⛈️ — Protecció civil (@emergenciescat) June 4, 2025

Tot plegat, serà el preludi d'un dijous gris i passat per aigua al terç nord de Catalunya, mentre que a la resta del país també hi haurà núvols, tot i que no s'esperen precipitacions. Ja de cara a divendres tornarà el sol i les temperatures es dispararan, en el que serà una jornada de ple estiu meteorològic.